Policía renuncia porque se le prohibió arrodillarse junto a los manifestantes

Un oficial de policía Oklahoma decidió entregar su placa poco después de que sus superiores le dijeran que no puede arrodillarse con los manifestantes que protestan por la muerte del afroamericano, George Floyd. El policía renunció y regresó para unirse a las protestas.

Según un video transmitido por la estación local de televisión KOCO-TV, el oficial dijo “Aquí está mi credencial y no volveré”. “Todos me dijeron que no podía arrodillarme. Así que hoy me voy a arrodillar”.

“Se sintió tan mal sostener mi escudo allí y asegurarme de que no pasaran la línea”, dijo. “Pero solo estaba de pie con estas personas … así que fue cuando supe que tenía que parar y tomar una posición con ellos”, dijo el guardia que quiso arrodillarse y acompañar a los manifestantes.

“Quería mostrarles a todos estos manifestantes que los oficiales de policía, los correccionales están con ustedes y entienden lo que están haciendo”, dijo.

El hombre es un oficial del sistema carcelario, y pidió que su rostro no se mostrara en las imágenes, el hecho ocurrió cuando cientos manifestantes protestaban cerca de una Cárcel en Oklahoma City. Los manifestantes prendieron fuego a una camioneta de las autoridades que estaba fuera de la cárcel, y los guardias carcelarios tuvieron que salir a controlar la situación. Por su parte el guardia quiso arrodillarse junto a los manifestantes que exigían justicia.

Por su parte, Mark Meyers, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Oklahoma dijo que “Este individuo era un oficial de detención y si nuestros oficiales de detención decidían que querían salir y dejar a los internos solos eso no tiene sentido “. “Tómate el día libre”, agregó. El ex oficial entregó su insignia se quitó su uniforme y regresó a la manifestación a exigir para justicia y arrodillarse junto a los manifestantes.