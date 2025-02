Polémica por publicación en la que Trump se autodefine como un "rey" 

La publicación del presidente estadounidense Donald Trump autoproclamándose rey ha generado polémica en las redes sociales por la cantidad de comentarios, tanto en contra como a favor.

Todo comenzó cuando la cuenta oficial de la Casa Blanca en X posteó una imagen de Trump con una corona y en la descripción "vida el rey".

Inmediatamente, líderes demócratas comenzaron a cuestionar la publicación, destacando que Estados Unidos (EEUU) es un país de leyes, no una monarquía, como lo está planteado Trump con su posteo.

La publicación no solo llamó la atención de los detractores de Trump; varias personas lo han defendido minimizando la importancia de la imagen y de la autoproclamación.

"LAS PRECIOS POR CONGESTIÓN HAN MUERTO. Manhattan y todo Nueva York están SALVADOS. ¡VIVA EL REY!", cita el polémico posteo sobre la cancelación del peaje en Nueva York para disminuir el tráfico vehicular y mejorar el transporte público.

Conocedores han resaltado que Trump es amante de las familias reales tradicionales, como bailes inaugurales de gala y los desfiles militares.

No es la primera vez que Trump genera polémica con una publicación, mucho antes de asumir como presidente de EEUU. Sus posteos y los de su equipo generaban revuelo en los medios y redes sociales.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB

— The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025