Polémica por nominación Bella Ramsey a mejor actriz en los Emmy 2023

La nominación de Bella Ramsey como mejor actriz en los premios Emmy 2023 ha generado polémica en las redes sociales.

Según los críticos, la actriz de The Last of Us de HBO fue incluida por cuestiones de género y no por su interpretación como Ellie.

A pesar de la popularidad de la serie, la cual consiguió 24 nominaciones, hay muchos que creen que Ramsey no está lista para estar entre los nominados de los Emmy 2023.

Los señalamientos surgen luego de que la actriz pidió una categoría de género neutro para la entrega de premios.

“No quiero que las limitaciones en términos del lenguaje en las categorías sean una razón por las que los actores no binarios como yo no puedan ser celebrados”, dijo la actriz.

Ahora que está nominada, muchos creen que se trata de una presión ideológica tras declararse no binaria.

Los fanáticos de la actriz piden que se incluya una nueva categoría para que ella no sea encasillada como la mejor actriz, si su decisión es no identificarse con ningún género.

El evento artístico se desarrollará el próximo 18 de septiembre, donde se definirá si a pesar de su decisión de ser no binaria, se lleva la estatuilla a mejor actriz.