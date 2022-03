Polémica luego que madre colocó un bebedero de ratón para que su hijo no la despierte

Australia.- Polémica ha generado la acción de una madre al colocar un bebedero de ratón para que su hijo no la despierte por las noches cuando tenga sed.

La publicación que es viral se posteó en la página de Facebook Mum Central, explicando que su hijo ni tan siquiera se levanta de la cama para tomar agua.

Según se explicó, la madre compró un bebedero de ratón por 5 dólares para que su pequeño tenga agua cuando quiera, pero el hecho es que algunos creen que lo está tratando como un animal.

“Me cansé de que mi hijo me grite toda la noche para tomar unas copas. ¡Bum! Los mejores 5 dólares que he gastado nunca”, escribió la madre.

Rápidamente el posteo se viralizó y la historia fue compartida en medios de distintos países, generando polémican entre los cibernautas.

De acuerdo con la historia, el niño solía tener mucha sed por la noche y levantaba a su madre reiteradas ocasiones, algo que la mantenía cansada.

Un día al visitar una tienda vio el bebedero de ratón o conejo y pensó en usarlo, resultándose una excelente solución que ahora pretende que otras madres usen.

Una vez que hizo pública su compra, empezó a recibir una serie de comentarios. La idea ha sido alabada y cuestionada por varios cibernautas.