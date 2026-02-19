Polémica luego de que EEUU deportara a un bebé dos meses con bronquitis a México

Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a México a un bebé de dos meses que padecía bronquitis, junto con sus padres y su hermana menor, según denunció el congresista demócrata Joaquin Castro.

El legislador aseguró que el menor había estado hospitalizado y que, en las horas previas a la deportación, incluso había permanecido inconsciente debido a su condición de salud. Pese a ello, el niño fue dado de alta y posteriormente trasladado fuera del país junto a su familia, de acuerdo con la información confirmada por el abogado de los afectados.

El procedimiento fue ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que el bebé se encontraba en condición estable y había recibido autorización médica para ser removido.

El caso ha generado preocupación y críticas entre defensores de los derechos de los migrantes, quienes cuestionan la deportación de menores en condiciones médicas delicadas.