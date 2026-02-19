U.S.

Polémica luego de que EEUU deportara a un bebé dos meses con bronquitis a México

El congresista Joaquin Castro denunció que un bebé de dos meses fue deportado junto a su familia pese a su delicado estado de salud.

ice Foto: Shutterstock
  • Karla Alvarez | 19-02-2026.4:10 pm.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a México a un bebé de dos meses que padecía bronquitis, junto con sus padres y su hermana menor, según denunció el congresista demócrata Joaquin Castro.

El legislador aseguró que el menor había estado hospitalizado y que, en las horas previas a la deportación, incluso había permanecido inconsciente debido a su condición de salud. Pese a ello, el niño fue dado de alta y posteriormente trasladado fuera del país junto a su familia, de acuerdo con la información confirmada por el abogado de los afectados.

El procedimiento fue ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que el bebé se encontraba en condición estable y había recibido autorización médica para ser removido.

El caso ha generado preocupación y críticas entre defensores de los derechos de los migrantes, quienes cuestionan la deportación de menores en condiciones médicas delicadas.

Aumentan las muertes de migrantes bajo custodia de ICE en EEUU

Relacionados
The Latest