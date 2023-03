Polémica genera la escena del beso lésbico en The Last of Us

Espectadores de The Last of Us se han quejado por el polémico beso lésbico entre Bella Ramsey y Storm Reid en una de las escenas de la serie.

Los críticos han señalado que el beso fue forzado para imponer la ideología de género, algo que ha molestado a cierta parte de la audiencia.

La serie LGBT presentó uno de los momentos más románticos, culminando con un beso en el episodio 7 de la temporada 1.

“Left Behind”, como se le llama al episodio de The Last of Us, del polémico beso, es uno de los más comentados entre los usuarios.

Desde que se estrenó la serie de HBO Max el 15 de enero del 2023 , el reparto ha sido tanto aplaudido como cuestionado.

Uno de los señalamientos, era si los guinistas respetarían la orientación sexual que tiene el personaje Ellie en la saga de videojuegos tras ser adaptada a la televisión.

Con la polémica escena del beso lésbico, se deja claro que The Last of Us sí respetó la orientación sexual de la protagonista.

Para algunos la escena entres las menores no era necesaria, y aseguran que todo es parte de una imposición de ideologías como lo han hecho en otras producciones.