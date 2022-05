Polémica genera castigo de una maestra a sus alumnos por no hacer la tarea

Bolivia.- El video de una maestra castigando a sus alumnos por no hacer su tarea ha generado polémica en la opinión pública.

La filmación fue publicada por un medio en un medio de comunicación en la comunidad de Okinawa, donde se registró el hecho que traspasó las redes sociales por la cantidad de comentarios .

Según el video, los cuatro niños fueron obligados a pararse frente a toda la clase para hacer sentadillas, mientras repetían debo hacer la tarea y sus compañeros miraban y hasta grababan el suceso.

Inmediatamente, los usuarios viralizaron la publicación por los comentarios divididos, mientras unos apoyan a la maestra otros cuestionan a la docente y le recuerdan que ese tipo de castigos ya están en el pasado.

El posteo original cuenta con miles de reacciones y ha sido compartido cientos de veces.

Para algunos la acción de la docente no es la correcta y piden que se le llame la atención para que los menores no vuelvan a ser sometidos al castigo por no hacer la tarea.

“Ya rápido, manos al frente. Empiece”, ordenó la docente mientras ellos obedecían en plena clase. El castigo de 10 sentadillas causó revuelo en las redes.

“Eso era antes que los castigaban, hoy está muy prohibido. Yo diría que está mal, como van hacer eso”, cita de los comentario en contra de la maestra.

Por su parte, un defensor de la profesional dijo que a parte de ponerlos hacer un ejercicio que es algo sano les enseña responsabilidad.