Polémica en Inglaterra por exigir a alumnos ir en faldas

La iniciativa de una escuela británica de exigir a sus alumnos varones ir en faldas a clases ha generado polémica en Inglaterra y en otras partes del mundo.

El centro educativo que hizo la actividad fue la escuela primera Castleview, ubicada en Edimburgo.

Según los organizadores, la idea de ir en faldas a clases a los alumnos varones tiene como objetivo promover la igualdad de género.

La iniciativa que ha generado en polémica fue dada a conocer por una maestra de la institución a través de Twitter.

La docente indicó que sus alumnos han estado aprendiendo sobre la importancia de romper estereotipos de género, aprendiendo que una falda la puede usar una mujer o un hombre.

Señaló que el movimiento de usar faldas para los varones en la escuela es parte de la campaña #LaRopaNoTieneGénero. La idea nació el 4 de noviembre del 2020 para mostrar apoyo a un estudiante que fue castigado por ir a clases con una falda.

Un grupo de padres de familia denunció la iniciativa, esgrimiendo que se trata de una imposición para adoctrinar sobre la igualdad de género.

El movimiento a favor de la igualdad entre ambos géneros ha incrementado en los últimos meses, una muestra es la petición de este escuela con sus estudiantes varones.

P6 have been learning about the importance of breaking down gender stereotypes. We have organised a ‘Wear a Skirt to School Day’ to raise awareness of #LaRopaNoTieneGénero campaign. This will be on Thursday 4th November and we’d love everyone to get involved! 👗 @Castleview_PS pic.twitter.com/Bby6JKzUJz

— Miss White (@MissWhiteCV) October 27, 2021