Polémica en China tras descubrirse que la cascada más alta es abastecida por una tubería

Pobladores, turistas y operadores del parte turístico de la montaña Yuntai han emprendido un debate luego que se descubriera que la cascada más alta de China es abastecida por una tubería.

Todo quedó al descubierto cuando un turista encontró un tubo que ayudaba a la cascada a verse más abundantes.

Inmediatamente, la noticia se viralizó hasta el punto que los operadores tuvieron que pedir disculpas y reconocer que la cascada más alta de China es abastecida por una tubería.

El video, en el cual se muestra el tubo por donde sale el agua, llegó hasta la prensa local convirtiéndose en tendencia en unas horas.

La noticia generó tanto impacto que los medios de comunicación a nivel mundial hicieron eco de lo que muchos han calificado como un fraude por parte de los operadores.

Hasta el momento, el video original ha sido compartido miles de veces; desatando una ola de comentarios.

Los administradores de la montaña reconocieron que la tubería en la montaña donde está la cascada más alta de China se debe a dificultades que experimentan durante la estación seca.

“El objetivo es enriquecer la experiencia de la vista y hacer que el viaje merezca la pena para quienes han realizado el largo trayecto”, explicó la administración.

Entre los comentarios destacan que la tubería está tan mediocremente instalada que era lógico que tarde o temprano todo saldría a la luz.

Solo en el 2023, la cascada más alta de China, con una caída vertical de 314 metros, atrajo la visita de siete millones de personas.

No es la primera vez que se acusa a China de idear medidas para mantener constante agua en sus atractivos turísticos.

La cascada Huangguosh también es asistida por agua desviada de una represa cercana que fue construida en 2004 para mantener el flujo constante durante la estación seca.

The source of Asia’s highest #waterfall is a water pipe?😅 In Xiuwu County, Henan Province, the Yuntai Mountain Scenic Area boasts the “highest waterfall in Asia,” the Yuntai Mountain Waterfall, with a staggering drop of 314 meters.

A man discovered with a #drone on Tuesday that… pic.twitter.com/m4EJ7rjQz7

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 4, 2024