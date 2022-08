¿Podría la Inflación Empeorar las Tasas de Ausentismo Escolar?

Cómo los horarios flexibles en la escuela pueden ayudar a los adolescentes a permanecer en clase

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–La inflación no solo está cambiando nuestro comportamiento en la bomba de gasolina y en la tienda de comestibles. Ahora más adolescentes están trabajando que antes de la crisis financiera de 2008.1 Algunos de ellos están aprovechando todos los trabajos de nivel inicial mejor pagados, pero otros solo están tratando de ayudar a sus familias a llegar a fin de mes.





A medida que comienza el año escolar, a algunos educadores les preocupa que más adolescentes opten por dejar la escuela para ir a trabajar, lo que se suma a las ya altas tasas de ausentismo. “Definitivamente estamos viendo a más estudiantes que necesitan trabajar”, afirmó Lindsay Reese, superintendente de área de Learn4Life, red de más de 80 escuelas secundarias públicas. Más del 80 por ciento de los estudiantes de la escuela provienen de hogares de bajos ingresos.

Cuando Hayley R. se inscribió en Learn4Life, estaba trabajando y cuidando a su hermano menor porque sus padres sufrían de adicción. “Mi mayor desafío fue permanecer en un lugar el tiempo suficiente para concentrarme en la escuela”, indicó la joven de 17 años. “Asistir a Learn4Life me permitió trabajar en mi trabajo escolar cuándo y dónde podía”, explicó.

El horario flexible y la ayuda adicional en Learn4Life fueron fundamentales para el éxito de Hayley, y de muchos otros estudiantes que necesitan trabajar o cuidar niños. Hayley acaba de graduarse. Obtuvo una beca y ahora se matricula en un colegio comunitario.

Learn4Life ha ofrecido este modelo de aprendizaje personalizado durante 21 años. Los horarios flexibles significan que los estudiantes no están obligados a sentarse en un salón de clases todo el día. En cambio, se reúnen con los maestros durante la semana y completan las tareas en su propio horario.

Los programas CTE (Career Technical Education [Educación técnica profesional]) de Learn4Life pueden ayudar a los adolescentes a adquirir habilidades para obtener trabajos mejor pagados. Learn4Life ofrece docenas de programas CTE en campos como tecnología de la información, atención médica, artes culinarias, robótica, construcción y ciencias veterinarias.

Para obtener más información sobre los Programas CTE de Learn4Life, visite www.learn4life.org/programs/career-technical-education/.

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de escuelas públicas sin fines de lucro que brinda a los estudiantes aprendizaje personalizado, capacitación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela cuenta con una gestión a nivel local, no tiene matrícula y otorga a los estudiantes la flexibilidad y atención individualizada que necesitan para progresar académicamente. Al brindar educación a más de 47 000 estudiantes, incluidos estudiantes de tiempo completo y entre períodos de sesiones, los ayudamos a prepararse para un futuro después de la escuela secundaria. Para obtener más información, ingrese a www.learn4life.org.

1 The Wall Street Journal: Teens Take Up More Jobs, and More Pay, in Tight Labor Market (Los adolescentes aceptan más trabajos y más paga en un mercado laboral ajustado), 8 de mayo de 2022

