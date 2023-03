Poderosos tornados en Mississippi dejan una veintena de víctimas mortales

Poderosos tornados en Mississippi han provocado la muerte de 23 personas, decenas de heridos y cuatro ciudadanos desaparecidos.

El lamentable suceso se registró la noche del viernes, cuando un tornado arrancó techos de casas y afectó el sistema de electricidad.

Autoridades han señalado que varios vecindarios no cuentan con el sistema de energía por las afectaciones provocadas por el fenómeno natural.

Se estima que este sábado los poderosos tornados continúen avanzando hacia el este.

Los equipos de búsqueda continúan trabajando para encontrar a las cuatro personas que se reportaron como desaparecidas.

“Tenemos numerosos equipos de búsqueda y rescate local y estatal que continúan trabajando esta mañana”, informó la Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, calificó la tragedia como una pérdida que se sentirá para siempre e instó a orar.

“La pérdida se sentirá en estos pueblos para siempre. Oren para que la mano de Dios está sobre todos los que perdieron familiares y amigos”, dijo Reeves.

Las localidades más afectadas por los poderosos tornados es Silver City y Rolling Fork. Según pobladores, Rolling Fork está completamente destruida.

Meteorólogos han mencionado que el sur de EEUU experimentará este fin de semana tormentas que dejarán inundaciones.

At least twenty three Mississippians were killed by last night’s violent tornados. We know that many more are injured. Search and rescue teams are still active.

The loss will be felt in these towns forever. Please pray for God’s hand to be over all who lost family and friends.

— Governor Tate Reeves (@tatereeves) March 25, 2023