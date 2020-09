Poderoso cardenal del Vaticano es acusado de malversación de fondos

Giovanni Angelo Becciu uno de los cardenales más poderosos del Vaticano ha decidido renunciar a su cargo como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, luego de que documentos obtenidos por el diario italiano L’Espresso lo acusaran de desviar fondos.

“El Santo Padre aceptó la renuncia al cargo de Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y de los derechos vinculados al Cardenalato, presentada por Su Eminencia el Cardenal Giovanni Angelo Becciu”, indica un comunicado.

De acuerdo con L’Espresso, Becciu un hombre de 72 años, habría estado desviando enormes cantidades de dinero de “limosnas y donaciones para financiar actividades a personas cercanas a él”.

Becciu, quien inicialmente prefirió guardar “silencio” sobre el asunto, nego en una rueda de prensa cualquier delito. El influyente cardenal admitió haber transferido los 100.000 euros a Caritas de la diócesis de Ozieri (diócesis de donde Becciu es originario), pero aclara que el dinero no fue transferido a la cooperativa de su hermano. “No he enriquecido a mi familia. Vayan a Cerdeña y miren cómo viven”, dijo.

El cardenal, uno de los personajes de más alto rango del Vaticano, aseguró que la renuncia no había sido voluntaria, sino que lo había hecho a petición del papa Francisco quien recibió varias denuncias de corrupción en contra suya.

“No robé ni un euro, No estoy bajo investigación, pero si me envían a juicio, me defenderé”, aseguró.

“Todo es surrealista. Hasta ayer me sentía amigo del Papa, el fiel ejecutor del Papa”, dijo.”Entonces el Papa me dijo que ya no tenía fe en mí porque recibió un informe de los magistrados de que cometí un acto de apropiación indebida”. agregó.

Durante muchos años Becciu fue un colaborador cercano e Francisco y tuvo un trabajo clave en la Secretaría de Estado del Vaticano. Pero recientemente su nombre comenzó a escucharse y causar revuelo luego de que se revelara que estuvo envuelto en un acuerdo para invertir en un edificio de lujo en Londres, Inglaterra, utilizando fondos de la Iglesia.