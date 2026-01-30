Poderosa bomba ciclónica amenaza a EEUU con más nieve y vientos peligrosos 

El ciclón bomba en EEUU está causando estragos en varios estados del sureste, de acuerdo con reportes publicados este 30 de enero.

La combinación de nieve intensa y vientos huracanados ha llevado a las autoridades a emitir alertas para millones de personas, en medio de un inusual evento climático que pone a prueba la infraestructura y los servicios básicos.

El fenómeno, catalogado como "ciclón bomba" por los expertos, implica una rápida caída de presión atmosférica que genera tormentas invernales extremas.

Durante las últimas horas, ciudades como Atlanta y Birmingham han experimentado fuertes nevadas, caída de árboles y cortes de suministro eléctrico, según informan medios locales.

Servicios afectados y advertencias de las autoridades

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los desplazamientos podrían ser peligrosos, recomendando a los ciudadanos permanecer en casa y evitar transitar por carreteras cubiertas de hielo.

Además, varias escuelas y oficinas gubernamentales se mantienen cerradas hasta nuevo aviso.

Los expertos recuerdan que un ciclón bomba puede generar impactos similares a los de huracanes, por lo que se intensifica la vigilancia en la red eléctrica y en los servicios de emergencia.

Además, en otras ocasiones, eventos similares en EE.UU. han causado daños significativos y retrasos en vuelos—algo que la región intenta prevenir con medidas anticipadas.