PMI presenta curso y conjunto de herramientas web gratuitos para ayudar a los agentes del cambio a promover el éxito del proyecto en solo 45 minutos

Gracias al curso digital y el kit de herramientas KICKOFF™, los agentes del cambio pueden familiarizarse con los conceptos básicos de la gestión de proyectos y las herramientas prácticas necesarias para lanzar, ejecutar y gestionar proyectos con eficacia

FILADELFIA–(BUSINESS WIRE)–Project Management Institute (PMI), la asociación líder mundial para los profesionales de proyectos y creadores de cambios, anunció hoy el lanzamiento de KICKOFF, un nuevo curso y un conjunto de herramientas web gratuitos para ayudar a cualquier persona que realice un trabajo organizado en proyectos a conocer las mejores prácticas y las herramientas necesarias para gestionar los proyectos con eficacia, desde la concepción hasta la ejecución. Gran parte del mundo laboral gira en torno a los proyectos, que cada vez son más complejos que nunca debido a las megatendencias, mundiales, entre ellas, el COVID-19, el cambio climático y muchas más. Por eso, ahora más que nunca hay una enorme necesidad de que los agentes del cambio, sea cual fuere la industria o el nivel de su cargo, conozca a la perfección los principios de la gestión de proyectos para ayudar a impulsar los resultados.

KICKOFF es la solución ideal para quienes recién se inician en el trabajo estructurado en proyectos y se beneficiarían de aprender habilidades de gestión de proyectos para ayudarlos a dominar todo el proceso, desde el concepto hasta el lanzamiento y la ejecución. El curso tiene muchísimo material fácil de comprender, plantillas descargables, un glosario de términos clave y preguntas bien pensadas para ayudar a cualquiera a iniciar cualquier proyecto, en cualquier momento

Según el informe de PMI, Pulse of the Profession® estima que en la actualidad, el 11,4% de todas las inversiones en proyectos no dan resultados debido al rendimiento deficiente del proyecto y la incapacidad de adaptarse y ejecutarlo con agilidad en un mundo tan cambiante como el nuestro. La introducción de los agentes de cambio en las estrategias y herramientas de gestión de proyectos permite a los alumnos individuales y a los equipos completos tener el marco establecido para adaptarse con la rapidez y eficiencia necesarias para acortar los plazos y recuperar las inversiones perdidas. KICKOFF es el recurso gratuito para aquellos que buscan aprender rápidamente los conceptos básicos de una gestión de proyectos eficaz y estratégica para ejecutar los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.

“KICKOFF es un recurso muy fácil de implementar para garantizar que todos los empleados y miembros del equipo tengan las habilidades fundamentales para colaborar sin problemas y trabajar con más inteligencia”, comentó Michael DePrisco, director de operaciones de Project Management Institute. “KICKOFF les da las armas necesarias a todos, desde los nuevos miembros del equipo de proyecto hasta los ejecutivos de nivel jerárquico, para que tengan el conocimiento que les permita poner en marcha un proyecto en cualquier momento y puedan impulsar los resultados y ofrecer valor”.

No hay dos proyectos iguales y por eso, KICKOFF utiliza un cuestionario guiado para adaptar la experiencia de aprendizaje a la metodología de gestión que mejor se adapte a las necesidades del proyecto. A los alumnos se les presenta una serie de módulos cortos que se pueden completar consecutivamente o en cualquier orden. Los módulos incluyen contenido reducido centrado en los fundamentos y plantillas para descargar o distribuir para uso inmediato. Accesible para cualquier persona desde su computadora portátil, teléfono o tableta, KICKOFF se puede realizar en apenas 45 minutos y está disponible en cinco idiomas: inglés, chino, portugués, español y francés. Una vez concluido el curso KICKOFF, los alumnos recibirán una insignia para compartir en sus perfiles profesionales de redes sociales para mostrar a sus compañeros y a la empresa que tienen las habilidades fundamentales para dirigir cualquier tipo de proyecto y llevarlo a buen puerto.

Para inscribirse en el curso y conjunto de herramientas digitales gratuitos KICKOFF, visite: PerfectKickoff.com.

Acerca de Project Management Institute

Project Management Institute (PMI) es la asociación líder mundial para aquellos que consideran la gestión de proyectos, programas y portafolios su profesión. A través de la promoción, colaboración, educación e investigación, trabajamos para preparar más de tres millones de profesionales en todo el mundo para la economía de proyectos, es decir, la economía en la que el trabajo y las personas se organizan en torno a los proyectos, productos, programas y flujos de valor. Celebrando nuestro 50.º aniversario, trabajamos en casi todos los países del mundo para avanzar carreras, mejorar el éxito organizacional y madurar la profesión de la dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidos globalmente, comunidades, recursos, herramientas, investigación académica, publicaciones, cursos de desarrollo profesional y oportunidades para establecer relaciones de trabajo. Como parte de la familia de PMI, ProjectManagement.com® crea comunidades globales online que ofrecen más recursos, mejores herramientas, redes más grandes y perspectivas más amplias. Visítenos en www.pmi.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute y en Twitter @PMInstitute.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Drew Pradeep



Tel.: 215-704-9857



Drew.Pradeep@pmi.org