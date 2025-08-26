PlayLA abre inscripciones para la temporada de deportes juveniles Otoño 2025, invitando a todas y todos a participar

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Este otoño, el Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad de Los Ángeles invita a las familias a moverse y a participar en el Programa de Deportes Juveniles y Adaptados PlayLA. El registro ya está abierto, lo que permitirá a los angelinos disfrutar de una temporada repleta de oportunidades deportivas accesibles, inclusivas y enriquecedoras en más de 120 centros recreativos e instalaciones acuáticas en toda la ciudad.









Gracias a la histórica inversión de $160 millones realizada por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos LA28 y el Comité Olímpico Internacional (COI), PlayLA continúa ofreciendo programas deportivos de alta calidad para niñas, niños y jóvenes de todas las habilidades. La mayoría de las actividades tienen un costo de solo $10 por temporada, con becas disponibles para familias que cumplan con los requisitos.

La programación de otoño se llevará a cabo de octubre a diciembre e incluye:

Ligas recreativas: Con el anuncio del Fútbol Bandera como deporte olímpico en los Juegos de 2028, PlayLA se enorgullece en presentar ligas mixtas y femeniles de Fútbol Bandera. También se ofrecerán ligas de Voleibol Femenil y ligas de Fútbol Mixto y Femenil, en colaboración con el Angel City Football Club.

Con el anuncio del Fútbol Bandera como deporte olímpico en los Juegos de 2028, PlayLA se enorgullece en presentar ligas mixtas y femeniles de Fútbol Bandera. También se ofrecerán ligas de Voleibol Femenil y ligas de Fútbol Mixto y Femenil, en colaboración con el Angel City Football Club. Programas acuáticos: Clases y equipos de clavados, natación competitiva (Team SwimLA, USA Swim) y natación para principiantes, disponibles en diversas albercas municipales.

Clases y equipos de clavados, natación competitiva (Team SwimLA, USA Swim) y natación para principiantes, disponibles en diversas albercas municipales. Clínicas deportivas adaptadas: Fútbol para personas ciegas o con discapacidad visual: Clínicas gratuitas para jóvenes de 5 a 17 años en Hubert Humphrey Recreation Center (Pacoima), Martin Luther King Jr. Recreation Center (South LA) y Mar Vista Recreation Center, en varias fechas de octubre y noviembre. Pickleball para todas las habilidades: Sesiones semanales en Westwood Recreation Center, del 6 de octubre al 9 de diciembre. Baloncesto adaptado y en silla de ruedas: Clínicas inclusivas en Chatsworth y Westwood Recreation Centers, Angels State Park y East Wilmington Greenbelt Community Center, con fechas desde el 31 de agosto hasta el 4 de octubre.



“PlayLA está construyendo un Los Ángeles más inclusivo al ampliar el acceso a espacios de juego y actividad física”, señaló Veronica Polanco, Directora de Innovación del Departamento de Recreación y Parques. “Este otoño, nos complace ofrecer una amplia variedad de programas, tanto tradicionales como adaptados, donde niñas, niños y jóvenes pueden desarrollarse, fortalecer lazos comunitarios y disfrutar plenamente de la alegría del deporte.”

Las inscripciones están abiertas para jóvenes de entre 3 y 17 años. Padres, madres y cuidadores pueden registrar a sus hijas e hijos en LAParks.org o a través de la aplicación móvil LA Parks.

Con la proximidad de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos LA28, PlayLA se consolida como un legado vivo, llevando el espíritu olímpico y nuevas oportunidades deportivas a cada comunidad. Gracias al juego, la actividad física y la participación comunitaria, PlayLA contribuye a formar a jóvenes líderes saludables, seguros y preparados para el futuro.

Sobre el Programa de Deportes Juveniles y Adaptados PlayLA

El Programa de Deportes Juveniles y Adaptados PlayLA, del Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad de Los Ángeles, es una iniciativa municipal que ofrece acceso a programas deportivos de calidad para niñas, niños y jóvenes de todas las habilidades, entre los 3 y 17 años. Financiado por una inversión histórica del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos LA28 y el Comité Olímpico Internacional (COI), PlayLA representa el mayor compromiso con el desarrollo del deporte juvenil en California, y se proyecta como un legado antes, durante y después de los Juegos LA28. Para más información, visita LAParks.org y mantente al tanto de novedades y anuncios en Instagram: @laparks.playla y @lacityparks.

Contacts

Contactos de prensa:

Deirdra Boykin / deirdra.boykin@lacity.org

Melissa Gonzalo / mgonzalo@sensisagency.com