Planta china en Foshan de The LYCRA Company logra excelente puntuación de FEM Higg

The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de fibras y soluciones innovadoras de tecnología para los sectores textil y de cuidado personal, anunció hoy que su planta manufacturera más grande, ubicada en Foshan, China, logró una puntuación en el cuartil superior en su auditoría de terceros en la categoría Módulo de planta ambiental de Higg (Higg FEM).





Higg FEM es una herramienta de evaluación de la sostenibilidad que The LYCRA Company está utilizando para determinar el impacto ambiental de la planta de Foshan, homogeneizar la medición de su desempeño ambiental interanual e identificar, priorizar y escalar las mejoras.

La puntuación Higg FEM de Foshan se calcula en función del porcentaje de preguntas de autoevaluación completadas y verificadas relacionadas con sus sistemas de gestión ambiental, consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de agua, aguas residuales, emisiones al aire, gestión de residuos y de productos químicos. La planta de Foshan efectuó el módulo completo y sus respuestas fueron ratificadas por un verificador independiente.

“Foshan es la primera de nuestras seis plantas de fabricación internacionales en someterse a la verificación de Higg FEM. Estamos encantados de haber logrado una puntuación tan alta en el cuartil superior en nuestra primera evaluación”, manifestó Choon Hueei Beck, gerente de planta de Foshan de The LYCRA Company. “Este resultado positivo no solo demuestra el compromiso de The LYCRA Company con la sostenibilidad y la transparencia, sino que también distinguirá a nuestros productos en un mercado altamente competitivo”.

En Foshan, la verificación de Higg FEM fue un proceso intensivo que abarcó tres días y demandó meses de preparación y documentación, según Beck. “Gracias a la ardua labor y la dedicación de un equipo polifuncional en Foshan y otras sucursales, ahora tenemos un plan para repetir este resultado exitoso en otras plantas, las cuales han realizado la autocertificación”, aseguró.

Sita en la provincia de Guangdong, la planta de Foshan abrió por primera vez en 2005 y produce fibra de LYCRA® para prendas de vestir y fibra de LYCRA HyFit® para productos de cuidado personal con unos 500 empleados. Varios productos de fibra LYCRA® fabricados en Foshan cuentan con la certificación Gold Level Material Health del instituto Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Para obtener más información sobre los esfuerzos de The LYCRA Company en torno a las evaluaciones de Higg FEM, haga clic aquí.

Higg FEM integra el conjunto de herramientas desarrolladas por la Sustainable Apparel Coalition, una alianza mundial sin fines de lucro de más de 270 partes interesadas en la industria de la moda. Para saber más sobre Higg FEM, visite este sitio web.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce fibras y soluciones tecnológicas para los sectores textil y de cuidado personal. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia técnica, sus soluciones sostenibles y su inigualable apoyo en términos de marketing. The LYCRA Company es propietaria de marcas comerciales y de consumo líderes, entre ellas: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®y TACTEL®. El legado de The LYCRA Company se remonta a 1958 con la invención del hilo de spandex original, la fibra LYCRA®. En la actualidad, The LYCRA Company trabaja para añadir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener más información, visite www.thelycracompany.com.

LYCRA® y LYCRA HyFit® son marcas comerciales de The LYCRA Company.

