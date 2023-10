Planes de actualización de Straight Talk Wireless ahora incluyen Walmart+

1 La red 5G más confiable basada en más clasificaciones de primer lugar en las evaluaciones de confiabilidad de datos 5G de RootMetrics de 125 mercados metropolitanos realizadas en el primer semestre de 2022. Probado con los mejores teléfonos inteligentes disponibles comercialmente en tres redes móviles nacionales a través de todos los tipos de redes disponibles. Sus experiencias pueden variar. Las clasificaciones de RootMetrics no están respaldadas por Verizon. 2 Términos de uso de la membresía de Walmart+. 3 Precios basados en el plan Silver Unlimited de Straight Talk 4 https://www.moneygeek.com/credit-cards/analysis/holiday-debt/ 5 Ahorros de $1,300 basados en 2 entregas/semana vs. tarifa de $7.95 para no miembros y 2 pedidos de envío <$35/semana vs. tarifa de $6.99 para no miembros.