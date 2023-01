Piqué sube su primera foto con Clara Chía en Instagram y los cibernautas no lo perdonan

El futbolista Gerard Piqué volvió a ser el protagonista de las noticias por subir su primera fotográfica con su nueva novia, Clara Chía.

La imagen de ambos, la publicó en su cuenta de Instagram; desatando una ola de comentarios que rápidamente convirtieron la imagen en tendencia.

Aunque muchos habían cuestionado que Piqué no formalizaba su relación y no presumía a su nueva novia, no le han perdonado que después de la canción de Shakira diera la sorpresa.

Entre los comentarios de los cibernautas destacan que subió su primera imagen para causarle dolor la Shakira, quien no ha ocultado su dolor por la separación.

Además, la imagen aparece en medio de rumores de que Piqué le fue infiel con una joven abogada también de 22 años de edad.

Al parecer, Piqué busca callar todo rumor mostrándose contento con su nueva novia y enviando un mensaje que todo quedó atrás con la cantante colombiana.

La separación de Piqué con Shakira le dejó a la cantante millones de dólares con la presentación de su éxito musical junto a Bizarrap.

Por su parte, Pique ha aprovechado para hacer publicidad y hacerse notar. Ahora con su primera fotografía junto a su novia no se deja de mencionar a Piqué.

El futbolista también ha logrado algunos seguidores que lo han defendido de su expareja, haciéndole hasta canciones.