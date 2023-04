Piqué decepcionado de la sociedad por el apoyo que recibió Shakira en sus “tiraderas”

Gerard Piqué habló por primera vez sobre las “tiraderas” de su expareja, la cantante Shakira, indicando que está decepcionado de la sociedad.

Según el exjugador de Barcelona, las personas no miden las consecuencias de sus actos hasta que una persona se suicida.

Gerard Piqué indicó que, aunque es la moda, se debe pensar que el odio que genera para otras personas.

“Luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el beef (tiraderas)”, dijo abiertamente el deportista.

Agregó que con las canciones su expareja quedó muy bien y que muchos le siguieron el juego atacándolo a él sin conocer detalles de la historia.

Al respecto, señaló que las personas quieren que otros se suiciden para después medir las consecuencias de sus actos.

“Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad”, dijo en tono de molestia por todo el odio que ha recibido en las redes sociales por parte de los fanáticos de su expareja, Shakira.

Piqué diciendo que Shakira le tiro el beef con la sesión #53 y que solo dijo que es la pu+@ ama, que ella no pensó en la salud mental de la ex, Piqué piensa más por lo que pasó la ex, pero no por todo lo que pasaron shak y sus hijos 😢 pic.twitter.com/QlyzdiOk8l — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) April 1, 2023

Indicó que una de las consecuencias de las tiraderas de su expareja es la cantidad de mensajes en sus redes sociales de personas que para él con “cero”.

“No me importa nada, de verdad es cero, cero; porque no los conozco, es gente que no tienen vida. Qué importancia les tienes que dar”, dijo el deportista.

Las declaraciones de Piqué no han pasado desapercibidas y miles han replicado cada una de sus frases, en especial cuando menciona que su expareja es latinoamericana.