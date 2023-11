Piqué a los fanáticos de Shakira: “La gente no sabe cómo soy”

Gerard Piqué, expareja de la cantante colombiana Shakira, rompió el silencio y contestó a los fanáticos de Shakira sobre su supuesta infidelidad.

Es la primera vez que Piqué habla abiertamente de lo sucedido con la prensa; brindando algunos detalles de su exrelación.

La entrevista, en la cual el exfutbolista responde a los fanáticos de Shakira, la ofreció con el periodista Jordi Basté en el programa El món a RAC1.

“De todo lo que he vivido, la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo”, dijo al consultarse sobre su separación con la artista latinoamericana.

Indicó que no les ha prestado atención a los ataques y que todo le ha patinado. “Es importante saber qué dicen, pero no darle importante. Es importante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero darle importancia cero”.

Señaló que si les hubiera puesto atención a los fanáticos de Shakira estaría muerto, lanzado desde un sexto piso.

“Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente, que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso”, agregó Piqué.

La última noticia de Pique fue los memes y las burlas por parte de los fanáticos de Shakira cuando se cayó en plena presentación de la Kings League.

En la grabación se ve al exjugador y presidente de la Kings League caminando mientras habla por teléfono y en cuestión de segundos desaparece.