Piper Sandler llega a un acuerdo definitivo para la adquisición de la boutique europea de fusiones y adquisiciones en el sector de alimentación y bebidas, Stamford Partners LLP

La adquisición añade capacidades de fusiones y adquisiciones en el sector de alimentación y bebidas en Europa al negocio de asesoramiento al consumidor de Piper Sandler

MINEÁPOLIS–(BUSINESS WIRE)–Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR), un banco de inversión líder, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Stamford Partners LLP.

Fundada en 1997, Stamford Partners, con sede en Londres, es una boutique empresarial especializada en fusiones y adquisiciones que ofrece servicios de banca de inversión de alta calidad a los sectores europeos de alimentación y bebidas, así como a los sectores de consumo relacionados.

El equipo de Stamford Partners, dirigido por los tres socios de la firma Damian Thornton, Simon Milne y Alastair Mathieson, suma otra práctica de asesoramiento líder en el sector a la plataforma de Piper Sandler y amplía las capacidades de banca de inversión europea de la empresa.

“Stamford Partners ofrece servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones diferenciados y de primera clase, adaptados a las necesidades únicas de los clientes del sector de consumo europeo. La incorporación es complementaria a nuestra práctica de consumo actual y crea oportunidades significativas que nos permitirán ampliar juntos aún más nuestra presencia”, señala James Baker, codirector global de banca de inversión de Piper Sandler.

Damian Thornton, presidente de Stamford Partners, comenta: “Estamos muy orgullosos de la posición que Stamford Partners ha establecido en el sector de fusiones y adquisiciones de alimentos y bebidas en Europa durante los últimos 24 años, como resultado de nuestro compromiso inquebrantable con el asesoramiento experimentado e inteligente, impulsado por nuestro profundo conocimiento de la dinámica del sector y los rigurosos estándares de fusiones y adquisiciones. Estamos encantados de asociarnos con una firma que comparte nuestro compromiso de proporcionar un asesoramiento de calidad basado en la experiencia del sector. Nuestro equipo seguirá siendo el mismo, al igual que nuestra estrategia y nuestra forma de abordar el mercado. Al unirnos a Piper Sandler y a su franquicia de consumo líder en el mercado, podemos acelerar nuestro crecimiento y ampliar nuestra oferta a los clientes, al tiempo que nos mantenemos totalmente fieles a nuestros principios subyacentes”.

Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2022 y está sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias requeridas y otras condiciones de cierre habituales.

Acerca de Stamford Partners

Stamford Partners es una empresa especializada en banca de inversión que ofrece servicios de asesoramiento financiero y desarrollo corporativo a empresas e inversores de los sectores europeos de alimentación y bebidas y otros sectores de consumo relacionados. Las oficinas de la empresa se encuentran en Londres. www.stamford-partners.com

Acerca de Piper Sandler

Como banco de inversión líder, facilitamos el crecimiento y el éxito de nuestros clientes mediante una profunda experiencia en el sector, un asesoramiento sincero y una cultura diferenciada y muy productiva. Vamos más allá de las transacciones para definir las posibilidades, permitiendo a los clientes alcanzar sus objetivos a corto plazo y hacer realidad su visión a largo plazo. Fundada en 1895, la firma tiene su sede en Mineápolis y cuenta con oficinas en todo Estados Unidos y en Londres, Aberdeen y Hong Kong. Más información en PiperSandler.com.

Nota de advertencia sobre la información prospectiva

Este anuncio contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones que no son hechos históricos o actuales, incluidas las declaraciones sobre creencias y expectativas, son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se refieren, entre otras cosas, a las perspectivas futuras y al crecimiento de la empresa. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes, y hay factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los previstos, entre los que se incluyen los siguientes (1) la transacción descrita en este anuncio está sujeta a las condiciones de cierre habituales y puede no cerrarse en el momento esperado o no cerrarse en absoluto; (2) los costes o dificultades relacionados con la combinación de los negocios pueden ser mayores de lo esperado y pueden afectar negativamente a nuestros resultados de operaciones y situación financiera y a nuestra capacidad para obtener las sinergias previstas de la transacción; (3) los beneficios esperados de la transacción pueden tardar más de lo previsto en alcanzarse y pueden no lograrse en su totalidad o en absoluto, y dependerán en parte de la capacidad de la empresa para retener y contratar al personal clave y mantener las relaciones con sus clientes (4) la evolución de las condiciones económicas y del mercado ha afectado negativamente en el pasado, y puede afectar negativamente en el futuro, al negocio y a la rentabilidad de la empresa en general y de su negocio de banca de inversión en particular; y (5) otros factores identificados en el apartado “Factores de riesgo” de la Parte I, punto 1A de nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020, y actualizados en nuestros informes posteriores presentados ante la SEC. Estos informes están disponibles en www.pipersandler.com o www.sec.gov. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizarlas a la luz de nueva información o acontecimientos futuros.

Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR) es un banco de inversión líder cuyo objetivo es ayudar a los clientes a materializar el poder de las asociaciones. Los servicios de corretaje de valores y de banca de inversión se ofrecen en los Estados Unidos a través de Piper Sandler & Co., miembro de SIPC y de la Bolsa de Nueva York; en el Reino Unido a través de Piper Sandler Ltd., autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido; y en Hong Kong a través de Piper Sandler Hong Kong Ltd., autorizada y regulada por la Securities and Futures Commission. Los servicios de gestión de activos alternativos y de asesoramiento sobre renta fija se ofrecen a través de filiales de asesoramiento registradas por separado.

