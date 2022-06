Piper Sandler completa la adquisición de Stamford Partners LLP, formando un equipo europeo de consumo

La adquisición añade una sólida capacidad de fusiones y adquisiciones en el sector de alimentación y bebidas en Europa al negocio de asesoramiento al consumidor de Piper Sandler

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR), un banco de inversión líder, ha anunciado hoy que ha completado la adquisición de Stamford Partners LLP. Este equipo, con sede en Londres, ofrece los mejores servicios de asesoramiento en materia de fusiones y adquisiciones, adaptados a las necesidades específicas de los clientes del sector de consumo europeo, y está dirigido por los tres socios de la empresa, Damian Thornton, Simon Milne y Alastair Mathieson. Esta operación incorpora otra práctica de asesoramiento líder en el sector a la plataforma de Piper Sandler y amplía las capacidades de la banca de inversión europea de Piper Sandler.

“Estamos encantados de asociarnos con una firma que comparte nuestra visión, cultura y compromiso con los clientes a lo largo de su viaje. Esta asociación está en línea con nuestro objetivo de hacer crecer nuestra práctica de banca de inversión en Europa con equipos que comparten nuestra filosofía y proporcionan servicios de asesoramiento líderes y una profunda experiencia sectorial”, comenta Peter Hall, director gerente y responsable de banca de inversión europea de Piper Sandler.

Piper Sandler cuenta con una franquicia líder en consumo con más de 50 profesionales dedicados a la banca de inversión. El equipo se especializa en múltiples verticales clave en el panorama del consumo, incluyendo la agricultura, la belleza y el cuidado personal, los productos de consumo diversificados, la alimentación y las bebidas, los servicios de salud y bienestar, los restaurantes y el comercio minorista y disruptivo.

Acerca de Piper Sandler

Como banco de inversión líder, facilitamos el crecimiento y el éxito de nuestros clientes mediante una profunda experiencia en el sector, un asesoramiento sincero y una cultura diferenciada y muy productiva. Vamos más allá de las transacciones para definir las posibilidades, permitiendo a los clientes alcanzar sus objetivos a corto plazo y hacer realidad su visión a largo plazo. Fundada en 1895, la firma tiene su sede en Mineápolis y cuenta con oficinas en todo Estados Unidos y en Londres, Aberdeen y Hong Kong. Más información en PiperSandler.com.

Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR) es un banco de inversión líder cuyo objetivo es ayudar a los clientes a materializar el poder de las asociaciones. Los servicios de corretaje de valores y de banca de inversión se ofrecen en los Estados Unidos a través de Piper Sandler & Co., miembro de SIPC y de la Bolsa de Nueva York; en el Reino Unido a través de Piper Sandler Ltd., autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido; y en Hong Kong a través de Piper Sandler Hong Kong Ltd., autorizada y regulada por la Securities and Futures Commission. Los servicios de gestión de activos alternativos y de asesoramiento sobre renta fija se ofrecen a través de filiales de asesoramiento registradas por separado.

Contacts

Pamela Steensland



Tel: 612 303-8185



pamela.steensland@psc.com

Tim Carter



Director financiero



Tel: 612 303-5607



timothy.carter@psc.com