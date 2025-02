Pine Island New Energy Partners y Type One Energy anuncian su colaboración para desarrollar la cadena de suministro de la energía de fusión

KNOXVILLE, Tenn.--(BUSINESS WIRE)--Pine Island New Energy Partners (PINEP), una empresa de capital privado, y Type One Energy, la empresa líder de fusión tipo "stellarator" en el mercado, anunciaron hoy su colaboración estratégica para acelerar el desarrollo de una cadena de suministro más sólida para la industria de la energía de fusión.





A medida que el sector mundial de la fusión avanza de forma agresiva hacia la comercialización, la necesidad de perfeccionar y ampliar el suministro de componentes especializados y capacidades de fabricación avanzadas es más urgente que nunca. A través de esta colaboración, PINEP puede proporcionar mejor el capital y la asistencia de gestión que son necesarios para que estas empresas de la cadena de proveedores de la industria de la fusión puedan satisfacer las necesidades de la creciente industria de la fusión. El rol de Type One Energy es el de un socio operativo institucional asesor, que trabaja junto con PINEP para identificar y evaluar las empresas que dispongan de la tecnología y la experiencia necesaria, como la fabricación de superconductores de alta temperatura, el suministro de materiales avanzados y la fabricación de precisión, para crecer y tener éxito en este mercado emergente.

"Estamos encantados de asociarnos con Type One Energy para ayudar a ampliar las empresas que permitirán que prospere la industria de la fusión comercial", declaró Chris Good, socio gerente de Pine Island New Energy Partners. "Nuestra estrategia se centra en las empresas de la cadena de suministro que se encuentran en fase de crecimiento y producen tecnologías críticas que sirven tanto a la fusión como a los mercados de electrificación más amplios. Al trabajar con el equipo técnico de Type One Energy, podemos evaluar y apoyar mejor a empresas que serán cruciales para esta industria transformadora".

Este anuncio se produce tras el reciente anuncio de que la Tennessee Valley Authority (TVA) y Type One Energy desarrollarán y evaluarán conjuntamente un proyecto de central eléctrica de fusión en la región del valle del Tennessee, en la que TVA construirá y explotará la central utilizando la tecnología de energía de fusión estelar de Type One Energy. La colaboración de la empresa con PINEP reforzará la cadena de suministro necesaria para construir Infinity Two, así como para ampliar la industria de la fusión en general con el fin de satisfacer la demanda de más de 1T$/año del mercado mundial de 20.000 GW de energía de fusión segura, abundante y limpia.

"Para llevar la energía de fusión a los mercados energéticos mundiales, necesitamos desarrollar una cadena de suministro mundial eficiente, fiable e innovadora", dijo Chris Mowry, CEO de Type One Energy. "Al asociarnos con PINEP, podemos combinar nuestro conocimiento de la industria de la fusión con su experiencia para abordar este reto de una manera más práctica".

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contactos para los medios de comunicación:

Para Type One Energy:

Andrea Schneibel



Type One Energy | Marketing y Comunicaciones



608-616-5965



andrea.schneibel@typeoneenergy.com