Pierluigi Gazzolo se retira de ViacomCBS Networks International

MIAMI y NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–ViacomCBS Networks International (VCNI), una división de ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC), confirmó el día de hoy la partida de uno de sus ejecutivos de mayor trayectoria en la empresa, Pierluigi Gazzolo, quien se retirará de su puesto como presidente de Transmisión y Estudios de VCNI a fines de este mes para dedicarse a intereses personales.

Durante su puesto como presidente de Transmisión y Estudios de VCNI, Gazzolo estableció en forma exitosa la propuesta de contenidos, el equipo y la estrategia de salida al mercado para el lanzamiento internacional de Paramount+ y expandió la hoja de ruta para Pluto TV a nivel internacional.

Dirección del área de Transmisión de VCNI

Bajo las órdenes directas de David Lynn, presidente y director ejecutivo de VCNI, y trabajando junto a Tom Ryan, presidente y director ejecutivo del área de Transmisión de ViacomCBS, Kelly Day, directora general de operaciones de VCNI, se encargará de la dirección del negocio de transmisión de la división en el puesto de presidenta y directora general del área de Transmisión de VCNI. En su nuevo puesto, Day supervisará la puesta en marcha de Paramount+, un nuevo servicio SVOD de nivel Premium que se lanzará en 2021 en Australia, América Latina y los países nórdicos; además de la expansión continua de Pluto TV, tras su exitoso lanzamiento en América Latina.

Respecto a la ampliación de las competencias de Day, Lynn agregó: “ Nos encontramos en la posición afortunada de pasar de una fortaleza a otra fortaleza con esta transición. Con una organización de transmisión verdaderamente global, es un momento crucial en la evolución de nuestra estrategia de transmisión, dada la expansión de Paramount+ y Pluto TV, ambas fundamentales para nuestro futuro crecimiento. Kelly cuenta con una trayectoria inmejorable en el lanzamiento y desarrollo del negocio de la transmisión y sumó una capa de experiencia digital extraordinaria a nuestro equipo de gestión en un corto período de tiempo. Ahora, además, al trabajar junto a Tom Ryan, tengo plena confianza en que Kelly acelerará nuestra transición para convertirnos en un negocio que se base aún más en lo digital y aproveche en mayor proporción nuestra oportunidad de transmisión a nivel global”.

Dirección de ViacomCBS International Studios

ViacomCBS Studios International (VIS) proporcionará contenido original al nuevo servicio Paramount+ en algunos mercados y continuará, a la vez, con la oferta de series guionadas, de comedia y “reality” para las redes de televisión gratuitas y pagas de VCNI, además de transmisores y emisoras externas.

Además, bajo la supervisión de Lynn, JC Acosta, encargado de supervisar las operaciones de VCNI en América Latina y Canadá como presidente de VCN Americas, tomará la responsabilidad adicional como presidente de ViacomCBS International Studios.

Lynn agregó: “ Uno de nuestros mayores logros en los últimos años ha sido la formación y la expansión de VIS, que no podría haberse hecho realidad sin la visión de Pier. El último año, bajo el liderazgo de Pier, duplicó los indicadores de desarrollo a nivel global y encaminó a VCNI hacia un éxito global continuo en el ámbito del estudio”.

“ Ahora, con la experiencia de JC en la producción y el desarrollo, junto a su impulso y dedicación, es increíblemente alentador que JC se encargue de la dirección de VIS”, comentó Lynn. “ Dada la profunda comprensión de JC de nuestro negocio de Studios, sus conexiones y su conocimiento del mercado de contenidos internacionales, nos encontramos en la mejor posición para crecer en forma continua”.

Permanencia de Gazzolo

En homenaje a Gazzolo, Lynn afirmó: “ Si bien no le agradaría demasiado que lo llame veterano, no hay una mejor palabra para describir a un persona que dedicó gran parte de su carrera a nuestra empresa y que le haya aportado tanto con su sabiduría y experiencia. Es una persona brillante con múltiples talentos que ocupó muchos puestos en nuestro equipo y siempre con los mismos resultados sobresalientes. Es típico del compromiso de Pier que se haya quedado para supervisar un traspaso fluido a Kelly y JC, incluso cuando desde hace ya un tiempo indicó su interés en dedicarse a sus propios proyectos. No encuentro palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por nuestro negocio durante tantos años. Estoy seguro de que todos los que trabajamos en VCNI le deseamos lo mejor en sus futuros emprendimientos”.

Gazzolo comentó: “ He crecido junto a esta empresa maravillosa. Desde MTV Latino, MTV Networks y Viacom International Media Networks a ViacomCBS Networks International posterior a la fusión. He tenido el honor de crecer y evolucionar con ViacomCBS, y estoy enormemente agradecido de haber trabajado en tantas regiones y divisiones en la empresa de medios más dinámica del mundo. He sido muy afortunado en haber trabajado con líderes y mentores inigualables, durante mi permanencia, pero especialmente en la última etapa de mi trabajo. Pero más importante aún es que durante mis 27 años en la empresa forjé amistades íntimas maravillosas, que continuarán durante mucho tiempo después de dejar estas oficinas”.

Acerca de Pierluigi Gazzolo

Anteriormente a su puesto actual como presidente del área de Transmisión y Estudios en noviembre de 2019, Pierluigi Gazzolo se desempeñó como presidente para la región de América en Viacom International Media Networks, que luego se denominaría VCNI tras la fusión de ViacomCBS en diciembre del año pasado.

Con sede en Miami, supervisó una importante expansión de las operaciones de la empresa en toda la región hispanohablante de América y Brasil, encabezada por dos adquisiciones clave: la propiedad de Telefe (2016), emisora de transmisión gratuita por aire de Argentina, y una participación mayoritaria en la productora de comedias de Brasil, Porta dos Fundos (2017). La combinación del negocio de estudio de Telefe y Porta dos Fundos con las actividades existentes de producción de VIMN en la región, Gazzolo formó VIS y aseguró la primera venta a Netflix y Amazon Prime, además de numerosos acuerdos con emisoras y transmisoras de toda la región. Bajo su liderazgo, VIS expandió sus actividades de producción en el Reino Unido, Europa y Asia.

A la vez, mediante su dirección de la operaciones de la empresa en América Latina, Gazzolo continuó con la dirección a nivel internacional de Nickelodeon, lo cual le otorgó la posibilidad de supervisar a esta marca crítica en todos los mercados externos a EE. UU. En su puesto, se encargó de supervisar el aumento en el suministro internacional del canal global de contenidos de Nickelodeon con programas de desarrollo local adaptados para la distribución global, entre los que se incluyen Talia in the Kitchen y Every Witch Way.

Anteriormente, Gazzolo se desempeñó como director de operaciones de VIMN (de 2011 a 2014) y su predecesor MTV Networks International (de 2009 a 2011), ambos puestos bajo la supervisión de Bob Bakish, ahora director ejecutivo de ViacomCBS Inc. Antes de 2009, ocupó varios puestos en la empresa, incluyendo el puesto de presidente de MTV Networks Latinoamérica.

