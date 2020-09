Piden se declare inconstitucional consulta ciudadana para enjuiciar a 5 expresidentes en México

El ministro Luis María Aguilar Morales solicitó que se declare inconstitucional la iniciativa de consulta ciudadana presentada por el gobernante Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre enjuiciar a cinco expresidentes en México.

Según Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la propuesta de AMLO viola los derechos constitucionales de los exgobernantes y los tratados internacionales.

“Puedan ser políticamente incómodos o socialmente cuestionables y no pueden restringirse, ni siquiera si la mayoría de las personas que voten en una consulta ciudadana lo estimaran así”, dijo el ministro sobre la inconstitucionalidad de la iniciativa del gobernante.

El ministro forma parte de la CSJ desde el 1 de diciembre del 2009, postulado por Felipe Calderón, uno de los expresidentes que forman parte de la lista de expresidentes con posibilidades de ser llevados al banquillo de los acusados. A Calderon se suman Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Vicente Fox.

El proyecto elaborado por Morales fue compartido en la cuenta de Twitter del funcionario judicial y el cual sería discutido en la Suprema Corte el 1 de octubre. Son 43 páginas del documento que detallan porqué es inconstitucional enjuiciar a los expresidentes.

“La inconstitucionalidad se fincó en el artículo 35 constitucional, en su numeral 3”, detalla entre los argumentos. Dicho estamento se refiere a que “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección”.

Para el ministro aunque la participación ciudadana (consulta ciudadana) es un derecho humano, debe ser la Corte la que defina si cumple con el respeto a los derechos humanos.

Ejemplificó que los mexicanos no pueden ser consultados si se debe o no prohibir la esclavitud porque es algo no consultable, como sería el derecho de los exgobernantes.

Otro argumento de que la consulta es inconstitucional es la obligación de los entes investigativos para perseguir y sancionar los delitos.

‘Se daría la orden a las autoridades competentes a no cumplir con sus obligaciones de investigar, perseguir y sancionar los delitos, aún cuando en el futuro aparecieran pruebas que hicieran presumir la responsabilidad penal’, cita el documento.

El 19 de septiembre se informó que AMLO presentó la iniciativa que busca que el pueblo decida por medio de una consulta popular si se enjuicia a cinco expresidentes por actos de corrupción y otros delitos relacionados a sus gestiones como mandatarios.