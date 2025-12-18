Picsart y Zazzle impulsan la evolución del modelo del creador al comercio con la integración de la impresión a demanda

Esta alianza permite que los creadores accedan a una solución integral para concebir una serie de productos en una economía de creadores de 205 mil millones de dólares

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Picsart, la plataforma de creación digital líder a nivel mundial, con más de 2000 millones de descargas y 100 millones de usuarios activos al mes, une fuerzas con Zazzle, el líder global en productos y diseños personalizados, para ofrecer una solución de impresión integral para usuarios de Picsart. La nueva integración “del diseño intuitivo a la impresión” funciona de manera transparente con el recientemente ampliado paquete de productos de IA de Picsart, que incluye AI Assistant y Flows, para permitir que los creadores ideen, iteren, diseñen y hagan que su trabajo cobre vida como productos y arte físico.









“En Picsart, nuestra misión siempre fue brindar a los creadores las herramientas que necesitan para hacer realidad sus ideas”, afirmó Hovhannes Avoyan, fundador y director general de Picsart. “A medida que nos introducimos en lo que, a nuestro criterio, será el año del emprendedor creativo, los creadores muestran un enfoque cada vez más marcado en convertir sus contenidos en ingresos. Nuestra alianza con Zazzle está pensada para aprovechar ese momento con una experiencia sencilla para todos, especialmente en el caso de nuestra comunidad principal compuesta por miembros de la Generación Z, con el objetivo de transformar creaciones digitales en productos físicos. A través de esta integración transparente, empoderamos a los creadores para que puedan comercializar su creatividad a escala y participen completamente en una economía del creador al comercio que está en crecimiento”.

"En Zazzle, siempre consideramos que la creatividad es más que el mero diseño: se trata de empoderar a las personas para que transformen sus ideas en experiencias tangible", opinó Jeff Beaver, cofundador de Zazzle. "Nuestra alianza con Picsart ofrece a los creadores una trayectoria transparente de la inspiración digital a la realidad física. Para los miembros de la Generación Z que viven y respiran experiencias digitales, Zazzle ofrece un momento eléctrico de descubrimiento, cuando los píxeles se convierten de repente en productos, cuando una chispa digital enciende una creación del mundo real que se puede tocar, usar o compartir”.

Esta transformación de digital a físico es particularmente pronunciada entre los miembros de la Generación Z, que representan más de la mitad de los usuarios de Picsart en más de 150 países. A medida que esta generación va más allá de la creación de contenido para pasar a los emprendimientos, Picsart sigue mejorando su plataforma para hacerla compatible con un diseño intencional liderado por creadores, que combina herramientas asistidas por IA con una personalización de nivel profesional que preserva la cualidad artesanal y control creativo. Este impulso se refleja en un aumento del 110 % interanual de los usuarios que crean ediciones personalizadas en la plataforma web de Picsart, lo que pone de manifiesto la creciente demanda de una personalización escalable que no afecte la integridad del diseño. La alianza con Zazzle se suma a esta tendencia al permitir que toda persona con un pasatiempo creativo, creadores emergentes e incluso diseñadores profesionales, traduzcan de manera transparente diseños personalizados en productos por encargo de alta calidad.

Según el Informe de mercado de la economía de creadores 2025 realizado por Grand View Research, la economía de creadores global fue valuada en 205 mil millones de dólares en 2024, y se proyecta un crecimiento hasta alcanzar la cifra de 1,3 billones de dólares para 2033. El informe atribuye este crecimiento a la “mayor demanda por contenido personalizado, la monetización directa de los fanáticos y la adopción generalizada de plataformas digitales que empoderan a las personas para que se conviertan en emprendedores de contenido”. Además, una encuesta de 2025 realizada por Kajabi y Qualtrics reveló que el 59 % de los creadores ya se identifica como emprendedores, lo que representa un aumento del 16 % respecto del año anterior y refuerza el cambio de creación a comercialización de contenido.

Esta integración también marca la primera miniaplicación de Picsart, que extiende su plataforma con una experiencia integrada para permitir que los creadores se mueven sin problemas entre el diseño y la impresión con Zazzle sin salir de Picsart. La integración ya está activa en Picsart para que los creadores produzcan una amplia gama de productos físicos, incluidas impresiones de arte y fotografías, camisetas, bolsas, tarjetas comerciales, volantes, invitaciones y otros artículos. Se seguirán añadiendo más productos para que los creadores siempre tengan nuevas maneras de que sus diseños cobren vida. Para obtener más información, visite el sitio web de Picsart.

Picsart es una reconocida plataforma con tecnología de IA que permite alcanzar la independencia creativa en una economía global cada vez más orientada y afectada por el contenido. Durante más de 14 años, Picsart ha crecido con la próxima generación de narradores, nativos de la Generación Z, y les ha facilitado herramientas para diseñar, generar presencia de marca y construir a escala sin limitaciones ni barreras. Con una cifra aproximada superior a los 100 millones de usuarios activos por mes y más de 2000 millones de descargas, Picsart va por el buen camino para convertirse en el motor creativo detrás del mercado de 750 mil millones de dólares de pequeñas empresas, emprendedores y marcas, al ofrecer una gama de herramientas y soluciones innovadoras e intuitivas que revolucionan los procesos de creación, mercadotecnia y publicidad. En un contexto donde la creatividad es cada vez más central para la identidad, la influencia, los emprendimientos y la rentabilidad, Picsart es la plataforma para una narrativa escalable y autodirigida en una economía que prioriza los contenidos.

Zazzle es un mercado en línea global para crear diseños únicos y productos según demanda. Como plataforma con participación de la comunidad de usuarios, Zazzle brinda a clientes y creadores las herramientas que necesitan para que sus ideas más personales se hagan realidad, desde indumentaria y accesorios hasta artículos para el hogar, invitaciones y los eventos que reúnen a las personas. A través de tecnología patentada que permite realizar diseños en tiempo real y producir de forma personalizada, Zazzle hace que sea posible crear los momentos que más importan. Fundada en 2005, Zazzle tiene sus oficinas centrales en Menlo Park, California.

