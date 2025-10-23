Picsart, la plataforma de creación de contenido digital preferida de la Generación Z, lleva a los creadores de LinkedIn al castillo de Drácula para la campaña de Halloween “Why Your Marketing Sucks”

LONDRES Y MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Picsart, la plataforma de creación digital líder en el mundo, anunció el lanzamiento de su nueva campaña de Halloween y su libro electrónico, Why Your Marketing Sucks: una guía muy visual y con mucho humor sobre los errores más aterradores que cometen los especialistas en marketing y cómo evitarlos.









La campaña, que se desarrollará del 15 al 31 de octubre, combina historias de terror con consejos prácticos y conocimientos especializados sobre marketing. Su pieza central, el libro electrónico Why Your Marketing Sucks ha sido creado en conjunto por Picsart y cinco de los principales influencers de marketing de LinkedIn durante un viaje exclusivo de la marca a Transilvania para visitar el castillo de Bran, considerado el hogar del mismísimo conde Drácula.

El director de operaciones y cofundador de Picsart, Mikayel Vardanyan, afirmó: "La generación Z representa más del 25 % de la población activa actual. Picsart lleva 15 años apoyando a este grupo demográfico, más de la mitad de nuestros usuarios son consumidores fieles de la Generación Z, y seguimos ofreciéndoles un espacio creativo para divertirse y trabajar a medida que evolucionan hacia la siguiente etapa de su vida. Esta campaña está diseñada para aportar valor de una forma divertida y educativa a la nueva generación de profesionales del marketing".

Una primicia creativa para el marketing B2B

Del 8 al 11 de octubre de 2025, Picsart acogió a los cinco influencers durante su viaje por Rumanía. La experiencia comenzó en la oficina de Picsart en Bucarest, donde los creadores conocieron al equipo, disfrutaron de aperitivos temáticos y debatieron sobre el viaje y los planes que les esperaban. Luego, el grupo viajó a la región de Transilvania durante dos días, primero a Brasov para asistir a reuniones de marketing, donde todos los influencers hicieron su aporte al libro electrónico, y luego a Bran para disfrutar de una cena privada y una visita exclusiva fuera del horario habitual al castillo de Bran (el castillo de Drácula): un entorno evocador que inspiró el tono vampírico y el diseño gótico de la campaña.

Aunque los viajes para influencers son habituales entre los creadores de Instagram y TikTok, pocas marcas han organizado un viaje específico para influencers de LinkedIn, a pesar de que esta plataforma es la preferida por 8 de cada 10 especialistas en marketing B2B, tal y como destaca Tagembed en su informe "Top LinkedIn Statistics to Drive Engagement & Growth In 2025" (Las principales estadísticas de LinkedIn para impulsar el compromiso y el crecimiento en 2025). Picsart desarrolló la campaña para darle prioridad a la creación conjunta auténtica, en contraposición a la promoción tradicional a través del contenido de la cuenta de un influencer. Picsart invitó a un selecto grupo de creadores de LinkedIn a colaborar en tiempo real, creando algo a lo que otros especialistas en marketing pueden acceder y utilizar: un libro electrónico completo que entretiene y educa.

"Es muy importante publicar este tipo de contenido porque, aunque tu estrategia de marketing no sea mala, es muy fácil quedarse estancado en zonas de confort. Cuestionar lo que haces puede ayudarte a mejorar en más de un sentido", afirma Rebecca Shipton, experta en redes sociales orgánicas y una de las coautoras del libro electrónico.

Allanah Micallef, experta en marca personal y coautora del libro electrónico, manifestó lo siguiente: "Sabemos que el marketing cambia rápidamente: cada día aparecen nuevas tendencias, consejos y novedades. Es fácil sentirse desfasado y no saber qué vale la pena seguir. Por eso este libro electrónico es tan importante. No es solo una lista de consejos, sino una recopilación de verdades sinceras y prácticas que no suelen encontrarse en Internet".

Acerca de "Why Your Marketing Sucks": una guía de supervivencia espeluznante para los profesionales del marketing moderno

Publicado el 15 de octubre, Why Your Marketing Sucks es un manual de marketing que está inspirado en Halloween y destaca los errores más comunes en marketing y cómo solucionarlos, al tiempo que plasma la creatividad visual que es característica de Picsart.

Cada capítulo explora el "error de marketing más aterrador" para cada nicho y cómo solucionarlo, con la colaboración de algunos de los creadores más reconocidos de LinkedIn:

Rebecca Shipton — Redes sociales: cómo revitalizar a tu público

Sophie Miller — Contenido: cómo atraerlos a tu guarida

Ashleen Narula — Creación de comunidades: cómo cultivar tu aquelarre

Eleshea Williams — Marketing sin fines de lucro: cómo levantar el ánimo y recaudar fondos

Allanah Micallef — Marca personal: cómo promocionarte a ti mismo

Otras secciones tratan sobre la IA en el marketing, la ejecución de campañas y la estrategia de influencers, que se crearon en colaboración con el equipo interno de Picsart. Visualmente, el libro electrónico adopta una estética gótica, junto con la tipografía proporcionada por Monotype, lo que lo convierte en una herramienta didáctica y una pieza informativa gratuita para los profesionales del marketing.

La campaña Why Your Marketing Sucks se lanzó en LinkedIn, Instagram, correo electrónico, una página de destino y los propios canales de redes sociales de los creadores de Picsart. El libro electrónico se puede descargar de forma gratuita en https://picsart.com/why-your-marketing-sucks/. La campaña se prolongará hasta el 31 de octubre y culminará el mismo día de Halloween.

Acerca de Picsart

Picsart es una reconocida plataforma impulsada por inteligencia artificial que fomenta la independencia creativa en una economía global que está cada vez más impulsada e influenciada por el contenido. Durante más de 15 años, Picsart ha crecido junto con la próxima generación de narradores, los nativos digitales de la Generación Z, y les ha permitido diseñar, crear marcas y construir a gran escala sin limitaciones ni barreras. Con aproximadamente más de 130 millones de usuarios activos al mes y más de 2000 millones de descargas, Picsart está en camino de convertirse en el motor creativo detrás del mercado de USD 750 000 millones de las pequeñas empresas, los emprendedores y las marcas, ofreciendo una gama de herramientas y soluciones innovadoras e intuitivas que revolucionan los procesos creativos, de marketing y publicitarios. A medida que la creatividad se convierte en un elemento central de la identidad, la influencia, el espíritu emprendedor y la rentabilidad, Picsart es la plataforma ideal para contar historias de forma escalable y autónoma en una economía en la que el contenido es lo primero.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto de los medios de comunicación:



Katie Russo, ThroughCo Communications



krusso@throughco.com

501-282-5069