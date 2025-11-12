Picsart amplía su plataforma creativa con productos de IA para potenciar y acelerar el diseño de “vibras” a gran escala

Picsart Assistant crea diseños por capas mediante diálogos naturales

Picsart Flows permite la creación colaborativa y automatizada en un lienzo de trabajo sin límites

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Picsart, la plataforma líder mundial en creación digital, que tiene más de 2 000 millones de descargas y es utilizada por 130 millones de usuarios activos al mes en más de 150 países, ha anunciado hoy la ampliación de su plataforma creativa con productos de IA diseñados para potenciar y acelerar el diseño de "vibras" a gran escala y simplificar los flujos de trabajo creativos. El anuncio fue realizado por Hovhannes Avoyan, cofundador y director ejecutivo de Picsart, en la Web Summit, una de las conferencias tecnológicas más importantes del mundo que se celebra anualmente en Lisboa, Portugal.





Picsart permite a un grupo diverso de creadores dar vida a su visión personal en un instante porque ofrece más de 150 herramientas, millones de pegatinas, plantillas, opciones de contenido generado por usuarios (UGC) y contenido prémium. Picsart es reconocida por su compromiso con la comunidad global de la Generación Z, que representa más del 50 % de su base de usuarios activos. La compañía sigue creciendo orgánicamente junto con este grupo para ofrecer soluciones creativas reales y, a su vez, dota a una comunidad global de consumidores, artistas, emprendedores y empresas de un poder creativo de nivel profesional.

Las presentaciones de productos de hoy son una evolución natural impulsada por el legado de innovación de Picsart. Tanto Picsart Assistant como Picsart Flows utilizan la inteligencia artificial para respaldar y acelerar el diseño de "vibras", lo que permite por primera vez a los usuarios enfocarse en el estilo, la sensación o el objetivo que desean lograr, mientras la plataforma traduce visiones personalizadas en recursos creativos editables.

“Picsart se dedica a crear productos que permitan a nuestros usuarios lograr buenos resultados en todas sus aspiraciones creativas”, señaló el Sr. Avoyan. “La ampliación de la plataforma realizada hoy constituye un avance importante y supone un progreso significativo en nuestra misión de lograr que el trabajo de diseño sea más rápido, más inteligente y tenga un mayor impacto. En Picsart, estamos orgullosos de nuestra profunda conexión con los nativos digitales de la Generación Z, que no solo confían en la tecnología avanzada para dar vida a sus ideas, sino que también saben que en Picsart realmente comprendemos y valoramos sus objetivos. De un día para otro, Picsart Assistant y Picsart Flows impulsan a la próxima generación de narradores a diseñar y crear a gran escala y prosperar en la economía actual, donde el contenido es lo principal”.

Los dos productos insignia detrás de esta expansión, Picsart Assistant y Picsart Flows, incorporan inteligencia conversacional que se adapta y aprende junto con el usuario. Cada uno de estos productos cuenta con el respaldo de los mejores modelos de IA para texto, imágenes y vídeo. Al consolidar el acceso a estos modelos dentro de Picsart, los usuarios pueden ahorrar mucho dinero en suscripciones individuales.

Picsart Assistant

Picsart Assistant permite el diseño de "vibras" mediante diálogos naturales con los que se van creando diseños por capas que se pueden editar a medida que la IA los genera. Este avance brinda inteligencia adaptable y colaboración creativa simultánea, y elimina los resultados planos y la necesidad de empezar de nuevo si hay que ajustar un elemento en particular. Por otra parte, el producto integra todas las potentes herramientas de Picsart en un flujo conversacional intuitivo que es rápido, expresivo y está completamente bajo el control del usuario. Picsart Assistant también selecciona automáticamente el modelo de IA más adecuado para cada diseño, lo que permite a los usuarios centrarse en sus objetivos creativos en lugar de en los pasos técnicos.

“El diseño no comienza con herramientas, comienza con imaginación”, afirmó Mikayel Vardanyan, director de operaciones y cofundador de Picsar. “Muchas veces, las personas saben cuál es la sensación o la vibra que quieren crear, aunque no sepan exactamente cómo construirlas. Picsart Assistant catapulta a nuestros usuarios a la era del diseño de "vibras", porque les ofrece un socio colaborativo y respaldado por IA para transitar ese camino. Picsart les brinda la posibilidad de convertir lo que imaginan en contenido con un control total y sin necesidad de aprender a utilizarlo. Estamos deseando ver qué harán nuestros clientes con esta innovadora herramienta”.

Características clave de Assistant:

Creación orientada a objetivos: Los usuarios describen resultados, no procesos. No se requieren indicaciones técnicas ni manejo de herramientas.

Los usuarios describen resultados, no procesos. No se requieren indicaciones técnicas ni manejo de herramientas. Automatización en varios pasos: Gestiona flujos de trabajo creativos complejos que suelen requerir 10 o más pasos manuales, por lo que ahorra tiempo y esfuerzo.

Gestiona flujos de trabajo creativos complejos que suelen requerir 10 o más pasos manuales, por lo que ahorra tiempo y esfuerzo. De la voz al diseño: Los usuarios instruyen la creación mediante diálogos naturales. No hace falta escribir ni estructurar indicaciones.

Los usuarios instruyen la creación mediante diálogos naturales. No hace falta escribir ni estructurar indicaciones. Generación por capas: Crea capas editables en lugar de resultados planos, lo que ofrece a los usuarios un control total para realizar ajustes manuales.

Crea capas editables en lugar de resultados planos, lo que ofrece a los usuarios un control total para realizar ajustes manuales. Espacio de trabajo creativo unificado: Integra todo el conjunto de herramientas de Picsart mediante una interfaz conversacional, sin necesidad de alternar entre distintas herramientas.

Integra todo el conjunto de herramientas de Picsart mediante una interfaz conversacional, sin necesidad de alternar entre distintas herramientas. Inteligencia adaptativa: Aprende del contexto y de conversaciones anteriores para mejorar los resultados futuros.

Aprende del contexto y de conversaciones anteriores para mejorar los resultados futuros. Inteligencia contextual: Adapta los contenidos en función del objetivo y el público, desde publicaciones en redes sociales hasta anuncios, ajustando el tono, el tamaño y el estilo según corresponda.

Picsart Flows

Picsart Flows amplía la plataforma Picsart porque ofrece a los usuarios un lienzo de trabajo sin límites para escalar rápidamente sus creaciones y elimina la necesidad de alternar entre múltiples herramientas para gestionar imágenes, copias, vídeos y ediciones. Los usuarios avanzados pueden combinar las herramientas internas de Picsart con sus modelos de IA preferidos y llevar los proyectos sin inconvenientes desde la idea inicial hasta campañas escalables. Esta función también ahorra tiempo y reduce la cantidad de suscripciones, ya que proporciona un ecosistema creativo todo en uno que admite la colaboración en tiempo real entre múltiples usuarios. Una vez desarrollado un flujo, los usuarios pueden automatizarlo y reutilizarlo en otras campañas, lo que agiliza aún más el proceso creativo.

“​​Desarrollamos Picsart Flows para compositores que deseen potenciar su creatividad con IA, avanzar más rápido y trabajar de forma más inteligente”, señaló Tom Howes, director de producto de Picsart. “Nuestros usuarios ya comprenden la generación con IA y desean más velocidad, más rendimiento y más estructura. Cambiar constantemente de herramientas interrumpe la concentración, duplica el trabajo y ralentiza el progreso. Picsart Flows reúne todo en un flujo de trabajo optimizado para que los creadores puedan probar ideas, repetir y automatizar sus resultados sin tener que empezar de cero cada vez”.

Características y cualidades clave de Flows:

Lienzo de trabajo sin límites: Un flujo creativo fluido sin tener que alternar entre diferentes páginas de un lienzo.

Un flujo creativo fluido sin tener que alternar entre diferentes páginas de un lienzo. Elección de modelo de IA preferido: Se puede seleccionar el modelo de IA más avanzado que mejor se adapte a sus necesidades.

Se puede seleccionar el modelo de IA más avanzado que mejor se adapte a sus necesidades. Amplio conjunto de herramientas: Una variedad de herramientas de Picsart y de proveedores preferidos para administrar recursos estáticos y de vídeos en un solo lugar, listas para usar en proyectos creativos.

Una variedad de herramientas de Picsart y de proveedores preferidos para administrar recursos estáticos y de vídeos en un solo lugar, listas para usar en proyectos creativos. Flujos reutilizables: Los flujos se pueden crear una sola vez y utilizar varias veces para escalar rápidamente.

Los flujos se pueden crear una sola vez y utilizar varias veces para escalar rápidamente. Biblioteca de plantillas: Plantillas de flujo preconfiguradas con IA y con indicaciones integradas para ayudar a los usuarios a empezar más rápido y obtener resultados inmediatos.

Plantillas de flujo preconfiguradas con IA y con indicaciones integradas para ayudar a los usuarios a empezar más rápido y obtener resultados inmediatos. Colaboración sincrónica: Trabajo colaborativo con otras personas en Flows en tiempo real.

Haga clic aquí para ver un vídeo sobre Picsart Assistant y Picsart Flows.

Próximas presentaciones en la Web Summit

Una nutrida delegación de ejecutivos de Picsart asistirá a la Web Summit 2025 con dos presentaciones destacadas:

Hovhannes Avoyan, director ejecutivo y cofundador de Picsart, hablará sobre el lanzamiento de Picsart Assistant y Picsart Flows, con una breve demostración del producto en el Creative Stage el 12 de noviembre a las 11:30 WET.

y con una breve demostración del producto en el Creative Stage el 12 de noviembre a las 11:30 WET. Tom Howes, director de producto de Picsart, dará una clase magistral sobre cómo usar Picsart Assistant y Picsart Flows en la Masterclass 2 del 12 de noviembre a las 16:00 WET.

Acerca de Picsart

Picsart es una reconocida plataforma impulsada por IA que fomenta la independencia creativa en una economía global cada vez más potenciada e influenciada por los contenidos. Durante más de 14 años, Picsart ha crecido junto a la próxima generación de narradores —los nativos digitales de la Generación Z— y les ha permitido diseñar, crear marcas y construir a gran escala sin limitaciones ni barreras. Con más de 130 millones de usuarios activos al mes y más de 2 000 millones de descargas, Picsart está en camino de convertirse en el motor creativo detrás del mercado de $750 000 millones compuesto por pequeñas empresas, emprendedores y marcas, porque ofrece una gama de herramientas y soluciones innovadoras e intuitivas que revolucionan los procesos creativos, de comercialización y publicitarios. Cuando la creatividad se convierte en un elemento central de la identidad, la influencia, el espíritu emprendedor y la rentabilidad, Picsart es la plataforma escalable y autodirigida para contar las historias en una economía en donde lo principal es el contenido.

