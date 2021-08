P&G Studios y Harder Than You Think promueven conversaciones innovadoras en nueva serie de podcasts denominada “Equal Too: Achieving Disability Equality”

El equipo detrás del documental de Rising Phoenix, aclamado por la crítica, contrata a la presentadora y productora ejecutiva Sophie Morgan y a la productora ejecutiva Sinéad Burke para destacar las conversaciones sobre los temas más importantes para la comunidad de discapacitados

CINCINNATI–(BUSINESS WIRE)–P&G Studios y el equipo de Harder Than You Think presentan hoy una nueva serie de podcasts, “Equal Too: Achieving Disability Equality”, sobre la importancia de lograr la igualdad de las personas con discapacidad, para exponer los mayores desafíos que afronta la comunidad de discapacitados e iniciar una conversación sobre las acciones que hacen falta para promover la igualdad. El podcast, con la conducción de la presentadora de televisión del Reino Unido y defensora de los discapacitados, Sophie Morgan, apuntará a cuestionar las percepciones, reconocer los éxitos y analizar cómo transformar el mundo en favor de las personas con y sin discapacidades. Sophie hablará con algunos de los profesionales, personajes influyentes y activistas más informados y famosos sobre temas clave relacionados con la discapacidad y la inclusión.





“Equal Too” es una serie especial de seis entregas dentro del podcast Conversations on Power and Purpose de Seneca, presentada por Seneca Women Podcast Network y iHeart Radio. La serie se desarrollará durante agosto y septiembre y tratará sobre temas que invitan a reflexionar, como por ejemplo:

El legado del Movimiento Paralímpico y la repercusión que tuvieron los Juegos Paralímpicos en las ciudades sede y otros ámbitos

Cómo está cambiando la legislación sobre personas con discapacidad y qué falta hacer

El camino del empleo para las personas con discapacidad 70 años después de que Sir Ludwig Guttmann comenzara a recurrir al deporte para crear un espacio para las personas con discapacidad en la sociedad

Para “Equal Too”, el talentoso equipo detrás del galardonado documental de Netflix, Rising Phoenix, ha reunido a un gran número de voces, en particular, legisladores, activistas, atletas y aliados de todo el mundo, entre ellos:

Jameela Jamil, actriz, presentadora y reconocida defensora de los derechos de las personas con discapacidad, los derechos LGBTQ+, la neutralidad corporal y su trabajo como fundadora de I Weigh Community

actriz, presentadora y reconocida defensora de los derechos de las personas con discapacidad, los derechos LGBTQ+, la neutralidad corporal y su trabajo como fundadora de I Weigh Community RJ Mitte, actor, defensor y filántropo estadounidense, quien se ha destacado como promotor mundial de este tema, al hablar de sus experiencias con la parálisis cerebral, con la esperanza de eliminar el estigma asociado con las discapacidades

actor, defensor y filántropo estadounidense, quien se ha destacado como promotor mundial de este tema, al hablar de sus experiencias con la parálisis cerebral, con la esperanza de eliminar el estigma asociado con las discapacidades Tatyana McFadden, atleta ruso estadounidense que ha ganado 17 medallas paralímpicas, cuyos esfuerzos por defender la igualdad de las personas con discapacidad llevaron a la aprobación de varias leyes para garantizar que los estudiantes con discapacidades tengan el mismo acceso para competir en atletismo

atleta ruso estadounidense que ha ganado 17 medallas paralímpicas, cuyos esfuerzos por defender la igualdad de las personas con discapacidad llevaron a la aprobación de varias leyes para garantizar que los estudiantes con discapacidades tengan el mismo acceso para competir en atletismo Andrew Parsons, administrador deportivo brasileño y presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI). El CPI y la International Disability Alliance inauguraron juntos la campaña #WeThe15, un movimiento internacional para representar a los 1200 millones de personas con discapacidad que hay en el mundo

“Con ‘Equal Too’ se ha logrado reunir a muchas voces poderosas e influyentes, y esto nos ayudará a determinar hacia dónde debe ir ahora la historia de Rising Phoenix”, comentó Greg Nugent, cofundador de Harder Than You Think y creador de Rising Phoenix. “Los hilos de la conversación son extraordinarios y relevantes y la necesidad de contar esta historia es más vital que nunca”.

El mundo está poniendo los ojos en los atletas extraordinarios que compiten en los Juegos Paralímpicos y, con la inspiración que generó la presentación de la iniciativa #WeThe15 del CPI, el mayor movimiento por la igualdad de las personas con discapacidad de su tipo, P&G se ha comprometido a donar 100 000 dólares a la Fundación Agitos. Esto ayudará a impulsar el trabajo del CPI para cambiar la forma en que los jóvenes perciben a las personas con discapacidad.

“Consideramos que aumentar la visibilidad es un paso fundamental para cambiar las percepciones en el camino hacia la igualdad de las personas con discapacidad”, aseguró Phil Duncan, director de diseño y ejecutivo de los Juegos Olímpicos de P&G. “Todavía tenemos mucho que aprender, por eso es importante para nosotros destacar las conversaciones tan relevantes que se dan en ‘Equal Too’. Además, estamos orgullosos de poder hacer una donación monetaria a la Fundación Agitos, que está haciendo una labor sumamente importante a la hora de generar conciencia duradera para la próxima generación”.

Las conversaciones significativas sobre la inclusión solo pueden darse cuando están representadas las voces iguales: “Equal Too” es el logro de un equipo, desde productores hasta invitados y colaboradores, compuesto por más del 60 % de personas que se identifican como discapacitadas. Al frente del proyecto hay dos mujeres influyentes: la presentadora y productora ejecutiva, Sophie Morgan, y la productora ejecutiva y consultora de historias, Sinéad Burke. Sophie, que quedó paralizada tras un accidente automovilístico cuando tenía 18 años, es una locutora galardonada que ha presentado para Channel 4 en todos los Juegos Paralímpicos desde los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y es una de las primeras y únicas presentadoras de televisión discapacitadas del mundo. Sinéad, fundadora de la consultora sobre accesibilidad, Tilting the Lens, es una personita que hace campaña para mejorar los estándares básicos de accesibilidad y construir un mundo que tenga en cuenta a las personas discapacitadas, para poder incluir a todos.

Todos los episodios del podcast se emitirán con transcripciones que se podrán descargar poco después de la emisión. Además, estarán acompañados de videos subtitulados y con la participación de un intérprete de lenguaje de señas británico sordo, Rinkoo Barpaga. “Equal Too”, parte de Seneca’s Conversations, se puede descargar y escuchar en la aplicación de iHeartradio, Apple Podcasts o en cualquier reproductor de podcast.

Acerca de Procter & Gamble

P&G ofrece a los consumidores de todo el mundo una sólida cartera de marcas líderes, de calidad y confianza, entre ellas Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, y Whisper®. P&G opera en casi 70 países a nivel mundial. Para conocer las últimas novedades e información sobre P&G y sus marcas, visite http://www.pg.com Para ver otras noticias sobre P&G, visítenos en www.pg.com/news.

Acerca de P&G Studios

P&G Studios desarrolla y produce historias para ayudar a generar un cambio positivo en la sociedad, por lo general, acercándole al público aquellas voces y actos de bondad que no suelen conocerse a nivel masivo. Los innovadores creativos que comparten sus ideas y su misión y las organizaciones de ONG innovadoras se asocian con P&G Studios para satisfacer la creciente demanda de historias auténticas que sirvan de estímulo e inspiración para la audiencia. Los programas recientes son, entre otros, The Queen Collective y las películas 8:46, la serie ACTIVATE de NationalGeographic, la serie documental The TentMender, los especiales de una hora de TIME 100 MostInfluential People oftheYear y TIME Person oftheYear, el cortometraje Coded y el lanzamiento de Seneca Women’s Podcast Network.

Acerca de Harder Than You Think

HarderThanYouThink es una productora independiente cuyo propósito es ayudar a cambiar nuestra forma de pensar con el poder que tiene contar una historia. HarderThanYouThink fue creado y cofundado por Greg Nugent y Godric Smith, exdirectores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012. El trabajo de Greg y Godric abarca la creación de la Campaña HeadsTogether para Sus Altezas Reales con una película, que pasó a transformar las opiniones de la nación sobre la salud mental y la creación del Premio Earthshot, que se ha convertido en el premio más importante de la actuación para proteger el medio ambiente.

Rising Phoenix es una misión de HarderThanYouThink que ya lleva una década, cuyo objetivo es cambiar la forma de pensar sobre el potencial humano. El proyecto es hijo del éxito de la película debut de HarderThanYouThink, titulada “Rising Phoenix”, un documental histórico y ganador de dos Emmy sobre la historia del Movimiento Paralímpico, lanzado en 2020 en Netflix, y a través de otras películas y proyectos de audio en desarrollo para contar la historia más destacada de la próxima década.

Acerca de Seneca Women

Fue fundada conjuntamente por la Embajadora Melanne Verveer, la primera Embajadora de EE. UU. para Asuntos Globales de la Mujer, y Kim Azzarelli, asesora corporativa, filantrópica y legal, quienes además son coautoras del libro éxito de ventas Fast Forward: How Women Can Achieve Power and Purpose, y con la colaboración de Sharon Bowen, ex comisionada de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de EE. UU. Seneca Women se ha propuesto acelerar el progreso de las mujeres a través de eventos de liderazgo intelectual en Davos, el Museo Metropolitano de Arte y la Bolsa de Valores de Nueva York, así como a través de la aplicación Seneca Women, el boletín semanal y alianzas importantes con los sectores público y privado. Seneca Women Podcast Network es una plataforma para que se escuchen las voces de las mujeres, y además ofrece contenido inspirador, orientado a un propósito inclusivo.

Acerca de iHeartMedia

iHeartMedia (NASDAQ: IHRT) es la compañía de audio número uno en Estados Unidos, y llega a nueve de cada 10 estadounidenses todos los meses. Con 250 millones de oyentes mensuales, tiene un alcance mayor que cualquier otra compañía de medios de comunicación en Estados Unidos. La posición de liderazgo de la compañía en audio se extiende a diversas plataformas, entre ellas, más de 850 estaciones de transmisión en vivo en más de 160 mercados en todo el país, a través de su servicio digital iHeartRadio, disponible en más de 250 plataformas y 2000 dispositivos, de sus personajes influyentes, redes sociales, eventos icónicos de música en vivo de marca, otros productos digitales y boletines informativos y podcasts, como el editor de podcasts comerciales número 1. iHeartMedia también lidera la industria del audio en analítica, orientación y atribución para sus socios de marketing, con su producto SmartAudio, a partir de los datos de su enorme base de consumidores.

