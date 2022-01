P&G Beauty anuncia BeautySPHERE: una experiencia virtual de inmersión que aporta innovación y belleza responsable en la CES 2022

La novedosa experiencia digital, ahora disponible en todo el mundo, combina la narración de historias de inmersión, los paneles de discusión con transmisión en vivo que invitan a la reflexión y la ludificación que da vida al impacto del mundo real de Responsible Beauty (Belleza Responsable).





CINCINNATI–(BUSINESS WIRE)–Hoy P&G Beauty debutó con su mundo virtual de narración de historias, BeautySPHERE, en la exposición Consumer Electronics Show (CES). BeautySPHERE, un primer paso hacia el metaverso, permite a los visitantes interactuar de forma virtual con la cartera de marcas de P&G Beauty a través de contenido simulado y en vivo.

“Para BeautySPHERE, nos inspiramos en nuestro compromiso constante por encontrar nuevas formas sorprendentes de que las personas se conecten con nuestras marcas, productos y valores”, comparte Alex Keith, director general de P&G Beauty. “Nuestra esperanza es que, mediante estas experiencias digitales y de inmersión plena, los visitantes puedan interactuar con nuestras marcas de formas sorprendentes, atractivas y novedosas”.

BeautySPHERE, a la cual se puede obtener acceso desde cualquier computadora de escritorio, ofrece un viaje de descubrimiento a través de Responsible Beauty, la plataforma de P&G Beauty para ser una fuerza positiva para la belleza en el mundo. Con contenido atractivo, paneles de discusión con transmisión en vivo y un desafío lúdico, los visitantes aprenderán sobre los principios interconectados de Responsible Beauty de sostenibilidad, seguridad, transparencia, calidad y desempeño, e igualdad, inclusión y bienestar.

Se guiará a los visitantes de BeautySPHERE a través del contenido en video de inmersión al compartir las formas en las que P&G Beauty ya dio vida a los principios de Responsible Beauty a través de su cartera de marcas. El contenido pone énfasis en el compromiso de Responsible Beauty de ayudar a despertar la inspiración en otras personas, impulsar el progreso y acelerar el cambio positivo.

“Fuera de BeautySPHERE, estos principios impulsan el impacto del mundo real y sirven como nuestra huella de innovación y desarrollo de productos para las próximas generaciones”, comentó Alexis Schrimpf, vicepresidente del Departamento de Diseño, Piel Global y Cuidado Personal. “Nos emociona compartir este enfoque con más personas de todo el mundo a través de BeautySPHERE”.

Durante la CES, BeautySPHERE organizará seis paneles de transmisión en vivo de Responsible Beauty (del miércoles 5 de enero al viernes 7 de enero), donde habrá discusiones con investigadores de P&G, expertos e innovadores de marca y la experta en metaverso, Cathy Hackl, que aconsejó a P&G sobre la estrategia para BeautySPHERE, y Kelsey Impicciche, que transmite contenido en directo por Twitch. Cada panel ofrecerá una discusión enriquecedora sobre los temas conectados con la seguridad del producto, la igualdad, la inclusión y más. Visite BeautySPHERE.com para obtener el cronograma completo.

Los participantes de BeautySPHERE también pueden visitar de forma virtual al líder mundial en ciencia vegetal, los Jardines Botánicos Reales, Kew, para conocer cómo los científicos de P&G se asocian con los expertos de Kew para verificar que los ingredientes botánicos utilizados en los productos Herbal Essences bio:renew sean legítimos y de alta calidad. Como parte de la experiencia, los visitantes pueden autenticar sus propios ingredientes botánicos, guiados por la autora más vendida, filántropa y embajadora de Pantene, Katie Piper, que informará a los visitantes sobre las plantas que descubran. Piper defiende los propios principios de Responsible Beauty de transparencia e inclusión al generar conciencia por otros sobrevivientes de ataques con ácido. Su fundación tiene como meta crear un mundo donde las cicatrices no limiten la función, la inclusión social ni el sentido de bienestar de una persona.

Schrimpf agregó lo siguiente: “En el espíritu de Responsible Beauty, cada participante de BeautySPHERE que complete nuestro viaje virtual de Herbal Essences tendrá la oportunidad de generar un impacto positivo en el mundo real ayudando a plantar un árbol verdadero en Veracruz, México, una región que apoya la restauración de los ecosistemas de bosques nativos”.

Se puede obtener fácil acceso a la experiencia interactiva 3D de BeautySPHERE desde el hogar o desde cualquier lugar con una computadora de escritorio en: BeautySPHERE.com. BeautySPHERE no finaliza con la CES, sino que esta es el primer paso para ofrecer educación y experiencias de marca atractivas. Mientras tanto, para obtener más información sobre Responsible Beauty de P&G, visite https://us.pg.com/responsible-beauty/.

