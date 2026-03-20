Dos buques petroleros, uno con bandera de Hong Kong y otro de Rusia, se encontrarían en ruta hacia Cuba transportando grandes volúmenes de combustible. Según reportes de la firma de análisis marítimo Kpler, esto sería así.

Las embarcaciones identificadas como Sea Horse, de bandera hongkonesa, y Anatoly Kolodkin, de origen ruso, realizan su travesía en un contexto marcado por la crisis energética que enfrenta la isla. Además, la crisis está agravada por el embargo impuesto por Estados Unidos.

De acuerdo con datos del portal de monitoreo marítimo MarineTraffic, el Sea Horse navega actualmente en el mar Caribe, aunque reporta como destino Gibraltar. Por su parte, el Anatoly Kolodkin se ubica en el océano Atlántico, cerca de la costa británica, con destino declarado hacia Estados Unidos.

El posible arribo de estos cargamentos de combustible podría representar un alivio temporal para la situación energética en Cuba. Allí persisten dificultades en el suministro eléctrico y de hidrocarburos.

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