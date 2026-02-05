Petróleo de Venezuela reemplazaría el suministro del gas ruso en la India 

La posibilidad de que Venezuela reemplace a Rusia en el suministro de petróleo a India ha cobrado relevancia tras la reciente disminución de las importaciones indias de crudo ruso.

Mientras las sanciones occidentales afectan a Rusia y limitan su acceso a mercados tradicionales, Venezuela emerge como una posible alternativa.

La discusión sobre si Venezuela puede ocupar ese espacio figura en el centro del debate energético mundial.

Las exportaciones de crudo venezolano a India han sido históricamente limitadas por las sanciones estadounidenses, pero el giro en la política internacional podría abrir oportunidades.

Según agencias, algunos analistas consideran que la infraestructura venezolana necesita grandes inversiones para alcanzar los niveles de producción requeridos por India.

Desafíos logísticos y políticos para Venezuela

Sin embargo, Venezuela enfrenta desafíos logísticos y políticos significativos. La deteriorada infraestructura petrolera y las restricciones técnicas dificultan incrementar la producción de manera inmediata.

Además, la persistencia de sanciones internacionales limita la capacidad venezolana para negociar libremente con nuevos socios. No obstante, la firma de acuerdos recientes entre Venezuela y otras naciones sugiere una estrategia de diversificación que podría beneficiarles a largo plazo.

Este posible realineamiento no solo afecta a los dos países, sino que también repercute en el mercado energético global y en el precio del crudo.