Petro y Trump se enfrentan nuevamente: "no amenace nuestra soberanía" 

Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de ataques en territorio colombiano han sacudido el escenario político internacional.

Trump, durante un evento electoral, no descartó que Estados Unidos pudiera considerar ataques en Colombia para combatir el narcotráfico, lo que generó la inmediata reacción del presidente Gustavo Petro.

"Cualquiera que haga eso y venda en nuestro país es susceptible de ser atacado (...)", dijo el presidente Trump.

El presidente colombiano rechazó categóricamente la insinuación, exigiendo respeto a la soberanía nacional. "No acepto amenazas, ni mucho menos que se hable de Colombia como si fuera un terreno de operaciones extranjeras", afirmó Petro ante los medios locales.

"No amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", acotó el presidente colombiano.

Tensiones diplomáticas y repercusiones en la región

Las palabras de Trump han provocado preocupación en la región, ya que la cooperación en seguridad es un tema sensible entre Colombia y Estados Unidos.

Analistas consideran que estos comentarios podrían afectar futuras alianzas y la percepción internacional sobre el respeto mutuo entre gobernantes.

Diversos medios ya se han hecho eco de la respuesta de Petro, quien reiteró la importancia del diálogo y la cooperación basada en el respeto.

Según el presidente colombiano, la “diplomacia y no la imposición” deben prevalecer en asuntos de seguridad internacional.