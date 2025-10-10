Petro reta a EEUU a dar información de las víctimas de los "crímenes cometidos en el Caribe" 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exige a EEUU los nombres de los fallecidos tras el reciente naufragio en el Caribe, ocurrido durante la operación Orix.

El mandatario colombiano manifestó su preocupación por la falta de transparencia e información clara sobre la identidad y nacionalidad de las víctimas, enfatizando la importancia de esclarecer los hechos que rodean el trágico incidente.

El suceso, que involucra a migrantes y está vinculado a una acción liderada por autoridades estadounidenses, ha generado alarma y debate en la región sobre las políticas migratorias y su impacto.

Según se informó, Petro hizo pública su exigencia citando la necesidad de conocer las circunstancias y las responsabilidades de quienes participaron en la operación.



La operación Orix y el contexto del reclamo colombiano

La operación Orix es una acción coordinada entre Estados Unidos y otras naciones para frenar el tráfico ilegal de migrantes y narcotráfico por el Caribe.

En este contexto, el reciente naufragio, que resultó en la muerte de un número aún no confirmado de personas, ha puesto sobre la mesa la posible falta de información, así como la responsabilidad conjunta de los países involucrados.

Petro ha pedido transparencia para evitar la repetición de tragedias similares y proteger la vida de quienes migran en busca de mejores oportunidades.

El gobierno colombiano solicita a EEUU un reporte detallado y la publicación de los nombres que permitan establecer la identidad y procedencia de los fallecidos.