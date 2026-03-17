El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que recuperó su visa para ingresar a Estados Unidos. Esta se mantendrá vigente hasta el final de su mandato en agosto. El hecho ocurre tras recientes acercamientos diplomáticos con su homólogo Donald Trump.

La visa había sido retirada en septiembre en medio de una escalada de tensiones entre ambos gobiernos. Esto incluyó sanciones económicas contra Petro y miembros de su familia. La crisis se intensificó luego de declaraciones cruzadas y advertencias desde Washington. Incluso hubo amenazas de acciones militares tras un operativo en Venezuela en enero.

Sin embargo, las relaciones entre ambos países, históricamente aliados en la región, comenzaron a normalizarse tras una reunión celebrada el 3 de febrero en la Casa Blanca. En ese encuentro, las autoridades acordaron reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.

Con la restitución de la visa, se marca un nuevo capítulo en las relaciones entre Bogotá y Washington. Esto ocurre luego de varios meses de tensiones políticas y diplomáticas.

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