Petro ordena la instalación de un radar antidrogas en la frontera con Ecuador 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la instalación de un radar en la frontera con Ecuador para evitar el traspaso de cocaína desde el país vecino.

El objetivo de esta decisión es frenar los envíos de drogas hacia el país vecino. Además, responde a las preocupaciones manifestadas por el gobierno ecuatoriano sobre el incremento de narcotráfico en la zona limítrofe.

Petro instruyó a la Fuerza Aérea Colombiana para que active el dispositivo lo antes posible.

Esta acción responde a recientes declaraciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Él exigió mayor control en la frontera tras detectar aeronaves no identificadas con posibles vínculos al tráfico de drogas.

Petro sostuvo que Colombia busca colaboración y transparencia en la lucha contra el crimen organizado. También afirmó que la instalación del radar es una muestra concreta de esta intención.

Tensión bilateral y estrategia contra el narcotráfico

Las tensiones entre ambos países han aumentado desde enero, luego de incidentes fronterizos y acusaciones cruzadas. La medida adoptada por Petro busca no solo mejorar el control sobre los corredores de envío de drogas. Además, pretende calmar las relaciones diplomáticas con Ecuador.

El gobierno colombiano ha enfatizado que la cooperación regional es clave para frenar el tráfico ilícito, y llamó a fortalecer los canales de comunicación con Quito.

De acuerdo con expertos, el uso de radares puede disminuir significativamente la cantidad de vuelos ilegales asociados al narcotráfico en la frontera sur.