Petro habla de la "doble moral" de EEUU en la lucha contra el narcotráfico 

El presidente Gustavo Petro volvió a ser tendencia tras declarar que “narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump”.

Sus palabras, pronunciadas en el marco de un foro sobre tráfico de drogas, han causado revuelo tanto en Colombia como en Estados Unidos.

La afirmación de Petro se ha convertido en un nuevo punto de discusión sobre la influencia del narcotráfico en la sociedad estadounidense y su relación con figuras de alto perfil.

"Muchos tienen ojos azules y pelo rubio, y no viven en las lachas donde caen los misiles, no viven en los sitios donde campesinos muy pobres y alejados cultivan la hoja de coca; y es allí donde quieren llevar misiles. Solo matan a pobres y solo matan a migrantes latinoamericanos".

Contexto y declaraciones

La polémica frase de Petro surge mientras proponía una mirada crítica al enfoque tradicional de la llamada “guerra contra las drogas”.

Según el mandatario colombiano, el narcotráfico no solo es un fenómeno latinoamericano, sino que sus efectos y presencias se evidencian incluso en zonas residenciales acomodadas de Estados Unidos, como los alrededores de las propiedades de Donald Trump en Miami.

Su discurso tuvo cobertura de medios internacionales y ha abierto el debate sobre la responsabilidad compartida entre naciones en la lucha contra este flagelo.

¿Qué reacciones ha provocado?



Las declaraciones de Petro se viralizaron en redes sociales y generaron respuestas encontradas. Mientras algunos sectores califican sus palabras como un llamado de atención legítimo, otros las consideran inapropiadas o infundadas.

Además, la reacción desde el ámbito político estadounidense no se hizo esperar, marcando un nuevo episodio de tensiones entorno a la cooperación antinarcóticos entre Colombia y EEUU.