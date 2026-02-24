PETA demanda traslado de macaco viral a un santuario por presunto daño emocional

La organización defensora de los animales PETA presentó una demanda para solicitar el traslado de Punch, un macaco japonés que se hizo viral en redes sociales, a un santuario especializado. El primate vive actualmente en el zoológico de Ichikawa, en Japón. Según la ONG, enfrenta consecuencias emocionales derivadas del cautiverio y el aislamiento.

Punch, de siete meses de edad, fue rechazado por su madre poco después de nacer y desde entonces ha sido cuidado por el personal del zoológico. Como parte de su crianza, los cuidadores le proporcionaron un peluche. El animal adoptó este peluche como objeto de apego. Esta escena generó gran atención en internet y lo convirtió en una atracción popular.

Sin embargo, representantes de PETA Asia consideran que este comportamiento refleja una señal de estrés emocional. Jason Baker, presidente de la organización en Asia, afirmó que los macacos son animales altamente sociales que necesitan crecer en grupos familiares. Además, requieren entornos adecuados para desarrollar sus habilidades naturales.

La ONG también expresó preocupación por la exposición mediática de animales en cautiverio. Señaló que la viralización puede incentivar prácticas centradas en la exhibición para atraer visitantes, sin priorizar el bienestar de las especies.

El zoológico, por su parte, respondió recientemente a críticas tras la difusión de videos donde Punch fue agredido por otro macaco. La administración explicó que el incidente ocurrió durante un intento de interacción social y aseguró que se trató de un comportamiento propio de la dinámica natural entre estos primates.

PETA insiste en que el traslado a un santuario permitiría al animal vivir en un entorno más adecuado, mientras el caso reabre el debate sobre el trato y las condiciones de los animales en cautiverio.