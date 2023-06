Peso Pluma reacciona al suicidio de menor por su música: “Irresponsabilidad de los padres”

El cantante mexicano Peso Pluma reaccionó al suicidio de un menor de 11 años luego que sus padres le prohibieron escuchar su música.

Por medio de un posteo de Twitter, el cantante dejó claro que la muerte es irresponsabilidad de los padres por dejarlo escuchar sus canciones, la cual no es para niños.

“Mi música no es para niños, si quisiera hacer música para niños, ya lo hubiese hecho, pero no es así, mis canciones no son baladas infantiles, jamás lo serán”, escribió Peso Pluma tras confirmarse la triste noticia del fallecimiento del menor por su música.

El cantante agregó que “si hay niños coreando mis canciones es por irresponsabilidad de los padres”.

El mensaje del cantante ha dejado una ola de comentarios tanto a favor como en contra. Hay quienes piensan que es responsabilidad de los padres la música que sus hijos escuchan; otros aseguran que Peso Pluma tuvo que ser más considerado con el mensaje que posteó en su cuenta e Twitter.

Los padres de la víctima confirmaron el miércoles que el menor de 11 años se enojó porque se le confiscó el celular al estar escuchando música a todo volumen.

Encontraron una carta en su habitación en la que pedía perdón a sus padres por su trágica decisión, al mismo tiempo que expresaba su agotamiento ante las numerosas restricciones impuestas por ellos.

“Yo soy Peso Pluma”, fueron las últimas palabras escritas por el menor.