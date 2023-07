Peso Pluma asegura que desea tener “20 mujeres de diferentes países”

Peso Pluma se ha destacado como uno de los artistas más triunfadores hasta ahora en 2023, ya que conserva su encanto tanto en sus logros musicales como en las controversias en las que se ha visto involucrado.

Sin embargo, el cantante generó un gran revuelo en las redes sociales al confesar su deseo de tener “20 mujeres de diferentes países” exclusivamente para él. A través de un video compartido en Instagram por la usuaria @nelssiecarrillo, se puede ver a Peso Pluma discutiendo sobre este tema.

“Lo que siempre he soñado tener en mi vestidor es ¡20 mujeres! Sí, 20 mujeres, cada una de un país diferente”, reveló el cantante de Jalisco.

Ante esta declaración, los usuarios de la red social no dudaron en responder al cantante, burlándose de él. Algunas de las reacciones de los usuarios fueron: “Soy fan de su música, pero no de su mentalidad”, “Jajajaja, ni siquiera puede manejar a una mujer, ¿cómo va a poder con 20? Este recién nacido venado no tiene idea”, “Cuando hombres como él piden tantas mujeres, por lo general tienen problemas en otros aspectos”, “Qué tipo tan poco atractivo”, “Se merece unos 20 hombres que salgan del clóset”.