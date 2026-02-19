Perú tiene nuevo presidente: José María Balcázar sustituye a José Jerí

El Congreso de Perú ha designado a José María Balcázar como presidente interino del país, luego de la destitución de José Jerí.

El nombramiento de Balcázar llega en un momento de intensa crisis política, sumando un nuevo capítulo a la actual inestabilidad institucional que vive la nación sudamericana.

José María Balcázar asume el cargo tras una votación parlamentaria que respondió a las crecientes presiones políticas y a demandas ciudadanas por transparencia y eficiencia en el gobierno.

El nuevo presidente interino, reconocido abogado y legislador, tiene ante sí la difícil tarea de restaurar la confianza en las instituciones y encaminar al país hacia la estabilidad democrática.

En la sesión extraordinaria realizada en el Congreso, los parlamentarios destacaron la necesidad de implementar reformas políticas urgentes para evitar nuevas turbulencias.

Contexto político y desafíos inmediatos para el nuevo presidente

El mandato de Balcázar estará marcado por la urgencia de atender la crisis institucional y la demanda ciudadana de elecciones generales transparentes.

Expertos en política peruana advierten que el nuevo presidente enfrentará presiones tanto internas como externas para garantizar un proceso de transición creíble.

La reciente destitución de José Jerí evidenció las fracturas dentro del Congreso y el descrédito de la clase política, que debe ser enfrentado con medidas claras por la nueva administración.