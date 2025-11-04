Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilar a una aliada del expresidente Pedro Castillo

La decisión de Perú de romper relaciones con México ha generado inquietud en el ámbito diplomático latinoamericano.

El anuncio llega tras la confirmación del asilo otorgado por el Gobierno mexicano a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana implicada en controversias judiciales.

Este nuevo incidente marca otro capítulo de la ya tensa relación entre ambos países en los últimos años.

¿Qué motivó la ruptura diplomática entre Perú y México?

El Gobierno peruano consideró el asilo a Betssy Chávez como una injerencia en sus asuntos internos y una falta de respeto a su sistema judicial.

Las autoridades peruanas argumentan que conceder protección a una exfuncionaria acusada de delitos representa un obstáculo para la justicia y vulnera acuerdos internacionales.

México, por su parte, ha defendido el asilo como una respuesta ante una posible persecución política y reiteró su compromiso con los derechos humanos.

La ruptura de relaciones diplomáticas incluye la salida de los embajadores y la suspensión temporal de la cooperación bilateral. Esto podría impactar sectores económicos, sociales y consulares, afectando a ciudadanos de ambos países.

No es la primera vez que Perú y México enfrentan desavenencias diplomáticas. En el pasado reciente, casos similares de tensiones han ocupado la agenda internacional.