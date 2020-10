Perú: Proyecto de ley busca impedir que presidentes abandonen el país luego de su mandato

La bancada del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) ha presentado un proyecto de ley el cual busca impedir que los presidentes y vice presidentes de la nación suramericana abandonen el país por dos años después del termino de sus funciones.

De acuerdo con el parlamentario de Frepap, Alfredo Benites Agurto, el objetivo de esta iniciativa legislativa, tal y como se menciona en el documento presentado, es que los funcionarios respondan ante un eventual requerimiento del Congreso y el Poder Judicial por “delitos en ele ejercicio de la función o delitos comunes cometidos durante su periodo presidencial”.

Este proyecto de les es el número 6348/2020-CR y establece que la Corte Suprema emita la resolución de impedimento de salir del país para los presidentes luego de que estos culminen su periodo presidencial. Dicho impedimento deberá ser solicitado por el/la fiscal de Perú.

Asimismo, será la Corte Suprema la que podrá autorizar o no el viaje de un ex jefe de Estado o un ex vicepresidente por “Causas objetivas urgentes”. Sin embargo, no se especifican los escenarios.

Dicha propuesta contará con un artículo único y de ser aprobada dispondrá derogar toda la ley que contravenga. De igual manera, surtirá efecto un día después de sus publicación en el diario oficial El Peruano.

El proyecto de ley cuenta con las firmas digitales de los congresistas Robledo Gutarra, María Retamozo y Julia Ayquipa, entre otros integrantes del Frepap.