Perú en una inestabilidad presidencial sin precedentes: 8 presidentes han sido destituidos en los últimos 10 años 

La pregunta de por qué es tan fácil destituir a un presidente en Perú ha cobrado vigencia en los últimos años. En el país andino, los jefes de Estado parecen tener una corta permanencia en el cargo, sorprendiendo al mundo por la frecuencia con la que el Congreso aprueba mociones de vacancia.

El caso de José Jerí ilustra cómo el Congreso peruano, dotado de amplios poderes y en un contexto de lealtades frágiles, se convierte en un actor decisivo que dificulta acuerdos de largo plazo y acentúa la incertidumbre política.

La censura en su condición de titular del Parlamento tiene un trasfondo mucho más confuso, son ocho presidentes que han sido destituidos en los últimos diez años.

¿Qué factores explican esta debilidad institucional que hace tan sencillo apartar del poder al presidente de la República?

Las causas estructurales de la inestabilidad política en Perú

El sistema político peruano otorga al Congreso amplias atribuciones para destituir a un presidente. La figura de la "vacancia por incapacidad moral permanente" es un mecanismo constitucional que, aunque debería aplicarse solo en casos extremos, se ha convertido en una herramienta recurrente para disputas políticas.

Esto se debe, en parte, a la ambigüedad de esta figura, lo que genera interpretaciones amplias y subjetivas para justificar la destitución.

Por otro lado, los constantes choques entre el poder Ejecutivo y el Legislativo han alimentado un clima de inseguridad política.

El Congreso peruano, altamente fragmentado y con frecuentes cambios de alianzas, suele priorizar intereses particulares por encima de la estabilidad gubernamental, propiciando crisis institucionales frecuentes.

En la última década, este fenómeno ha provocado la caída de varios presidentes, evidenciando la fragilidad democrática del país.

Según expertos, la falta de reformas profundas y la ausencia de consensos políticos continúan alimentando este patrón de inestabilidad.

Este escenario plantea interrogantes sobre el futuro democrático en Perú y la urgente necesidad de reformas constitucionales para fortalecer la gobernabilidad.