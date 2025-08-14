Perspectivas sobre los incentivos y el reconocimiento a escala global

La Incentive Marketing Association publica los resultados de un estudio global









MINEÁPOLIS--(BUSINESS WIRE)--La Incentive Marketing Association (IMA) llevó a cabo un amplio proyecto de investigación global de un año de duración con el fin de recopilar datos destinados a proporcionar estrategias de incentivos y reconocimiento viables para fomentar la fidelidad de los clientes y la lealtad a las marcas. El informe Incentive & Recognition Insights 2025 (Perspectivas sobre los incentivos y el reconocimiento 2025) resume las opiniones de más de 600 ejecutivos de todo el mundo y ofrece referencias y tendencias globales exhaustivas.

“Nuestro objetivo para este estudio era que proporcionara una voz unificada tendiente a representar al sector a nivel mundial”, señala Fintan Connolly, consultor de Engage Loyalty, presidente de investigación y expresidente de IMA Global. “Realizamos una encuesta exhaustiva para obtener cifras concretas y puntos de referencia, y recopilamos comentarios abiertos y opiniones regionales para poder captar las historias y el contexto que hay detrás de esas cifras”.

Como parte del informe global, se elaboraron nueve informes exclusivos que aportan información específica sobre cada sector y región geográfica. Esto incluye cuatro informes geográficos, que abarcan Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Oriente Medio, África y Asia Pacífico. Además, hay cinco informes sectoriales adaptados a la perspectiva de las ofertas, los desafíos y las tendencias específicas de cada sector. Estos incluyen tarjetas regalo, merchandising, proveedores de soluciones, viajes y profesionales del reconocimiento. Esta estructura ayuda a las organizaciones a localizar sus estrategias al tiempo que se adaptan a los estándares globales.

Según Connolly: “En este momento, los datos disponibles en nuestro sector están muy fragmentados. Una ventaja única de este nuevo estudio, y lo que lo hace verdaderamente innovador, es que reúne y resume toda esa información en un solo lugar. Nadie lo había hecho antes por todas partes del mundo y entre todos los participantes del sector. Este informe ofrece una imagen clara de hacia dónde se dirige el mercado para desarrollar estrategias eficaces de cara al futuro”.

El informe ha sido posible gracias a los socios de investigación de la IMA, Blackhawk Network (BHN), Hinda Incentives y Touch Incentive, así como al colaborador de investigación de la IMA, Tillo. Su apoyo ha permitido a IMA ampliar el estudio a escala mundial, ofreciendo estadísticas confiables, ejemplos reales y conocimientos estratégicos para ayudar al crecimiento del mercado de los incentivos. El estudio se puede descargar en el sitio web de IMA.

ACERCA DE LA INCENTIVE MARKETING ASSOCIATION

La Incentive Marketing Association (IMA) conecta a miembros de empresas líderes en el mercado global con el objetivo de crear una voz unificada y promover el crecimiento del sector de los incentivos. Los miembros cuentan con la experiencia, las marcas líderes y los servicios necesarios para ayudar a las empresas a mejorar su negocio mediante programas de recompensas, reconocimiento, fidelización y compromiso.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Correo electrónico: hsmith@incentivemarketing.org

Teléfono: 952-928-4649