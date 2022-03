Personalis presentará datos que demuestran la diversidad de uso en oncología de la plataforma NeXT en el Congreso anual de 2022 de la AACR

MENLO PARK, California–(BUSINESS WIRE)–Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), líder en genómica avanzada para la oncología de precisión, ha anunciado que presentará nuevos datos en varios póster científicos en el Congreso anual de 2022 de la American Association for Cancer Research (AACR), que se celebrará presencialmente y en línea, del 8 al 13 de abril de 2022.

“Estos resúmenes demuestran toda la gama de nuestras capacidades para avanzar en el campo de la oncología, desde una rica comprensión de las interacciones a nivel molecular hasta las aplicaciones clínicas en múltiples indicaciones de enfermedades. El trabajo también se basa en la sólida base de datos genómicos de la compañía generados con tejido de tumores sólidos y se expande a la biopsia líquida con un enfoque único, a nivel de todo el exoma”, comenta Richard Chen, M.D., director médico y vicepresidente sénior de I+D de Personalis.

Personalis presentará cinco póster, que se describen a continuación. Se puede consultar información más detallada en este enlace.

Título: Aplicación de NeXT Liquid Biopsy™, una plataforma a escala de exoma, para controlar y descubrir variantes somáticas en un amplio conjunto de tipos de cáncer

Resumen: El ADN libre de células tumorales circulantes (ctDNA) se ha convertido en un biomarcador para el pronóstico y el seguimiento de la enfermedad. Sin embargo, los estudios suelen utilizar ensayos limitados a un pequeño conjunto de genes que pueden pasar por alto mutaciones biológicamente importantes y clínicamente procesables. Para hacer frente a esta limitación, hemos desarrollado una plataforma de cfDNA a escala de exoma completo, NeXT Liquid Biopsy, que permite la detección sensible y el seguimiento de mutaciones somáticas en muestras de plasma a través de aproximadamente 20 000 genes. La plataforma NeXT Liquid Biopsy monitoriza las variantes tumorales y descubre nuevas mutaciones en el plasma, mediante el análisis de muestras tumorales, normales y de plasma del mismo paciente. La plataforma NeXT Liquid Biopsy permite la identificación de variantes somáticas en muestras de biopsia líquida, tras intervenciones como la cirugía y las terapias de tratamiento. Aquí, hemos aplicado NeXT Liquid Biopsy para perfilar el desprendimiento de mutaciones somáticas de más de 100 pacientes con cáncer a escala del exoma, detectando variantes en genes conductores del cáncer bien caracterizados y muchos eventos fuera de las huellas del panel tradicional.

Título: Cuantificación precisa de la composición de células B infiltrantes y de la diversidad de clones en muestras tumorales

Resumen: El papel de las células B como biomarcador pronóstico sigue siendo esquivo. Por ejemplo, las células B infiltrantes en el cáncer colorrectal tienen un valor pronóstico tanto positivo como negativo. Por lo tanto, un enfoque escalable para cuantificar las células B y el repertorio de receptores de células B podría aportar nuevos conocimientos sobre el papel de las células B en la biología del tumor. Para ello, hemos desarrollado métodos de cuantificación de células inmunitarias (InfiltrateIDTM) y de elaboración de perfiles del repertorio de receptores inmunitarios (RepertoireIDTM) como parte de la ImmunoID NeXT Platform®, una plataforma exómica/transcriptómica aumentada y optimizada para la inmunooncología. Demostramos que InfiltrateID y RepertoireID capturan con precisión la composición y la diversidad de clones de las células B infiltrantes en las muestras tumorales. Además, aplicamos los dos métodos para explorar la infiltración de células B y los repertorios BCR en un conjunto de más de 650 muestras de cáncer.

Título: Seguimiento longitudinal a escala del exoma de la resistencia terapéutica emergente en GIST mediante el análisis del ADN tumoral circulante

Resumen: Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son tumores letales caracterizados por mutaciones constitutivamente activadoras de KIT o PDGFRA. El control transitorio de la enfermedad en la primera línea de tratamiento se consigue mediante la inhibición de la señalización de la tirosina quinasa con el inhibidor de KIT, imatinib. A medida que los pacientes progresan a través de las siguientes líneas de tratamiento, evoluciona una enfermedad molecularmente heterogénea, caracterizada por distintos subtipos y repertorios cambiantes de variantes KIT específicas de exón que impactan directamente en los resultados del tratamiento. Este estudio utiliza la biopsia líquida a escala del exoma del tumor para identificar y rastrear la evolución de múltiples mecanismos de resistencia en pacientes que reciben inhibidores de la tirosina quinasa (TKI) para abordar la necesidad no satisfecha de una comprensión integral de la evolución del GIST en respuesta a la terapia.

Título: Una plataforma de biopsia líquida de alta sensibilidad e informada por tumor, diseñada para detectar la enfermedad mínima residual con una resolución de una parte por millón

Resumen: Los enfoques de biopsia líquida informada por tumor han demostrado ser prometedores para detectar la enfermedad mínima residual (MRD) y la recurrencia del cáncer después de la resección quirúrgica u otra terapia. Sin embargo, los ensayos actuales de biopsia líquida de MRD suelen detectar el ctADN en un rango superior a 30 a 300 partes por millón (PPM), dejando una fracción significativa de casos de MRD sin detectar, especialmente poco después de la cirugía y en los cánceres en etapa temprana, donde el ctADN puede estar en niveles muy bajos. Para solucionar este problema, Personalis ha desarrollado NeXT Personal™, un ensayo de biopsia líquida basado en tumor que alcanza una sensibilidad de hasta 1 PPM, lo que permite una detección más temprana de la ERM y la recurrencia.

Título: Los datos inmunopeptídicos monoalélicos de 109 alelos del MHC-I revelan la variabilidad en las preferencias de unión y mejoran el algoritmo de predicción de neoantígenos

Resumen: Este estudio amplía el algoritmo de predicción de neoantígenos panalélicos del MHC-I publicado anteriormente, SHERPA™, con inmunopeptidología de 84 líneas celulares transfectadas monoalélicas adicionales, lo que suma datos de 109 alelos únicos. SHERPA logra la generalización del modelo y el 98 % de cobertura alélica de la población mediante la integración de casi 500 muestras públicas adicionales de inmunopeptidología. Como resultado, SHERPA identifica 1,38 veces más epítopos inmunogénicos que NetMHCPan-4.1 y MHCFlurry-2.0 y revela fuertes correlaciones entre la divergencia evolutiva y las posiciones de los bolsillos de unión influyentes en el alelo del MHC.

Acerca de Personalis

Personalis, Inc. es líder en genómica del cáncer para habilitar la nueva generación de diagnósticos y terapias de precisión contra el cáncer. La plataforma Personalis NeXT Platform® está diseñada para adaptarse al complejo conocimiento en evolución del cáncer y ofrece a los clientes y clínicos biofarmacéuticos información sobre todos los aproximadamente 20 000 genes humanos, así como el sistema inmunitario, de una única muestra de tejido. Para permitir la secuenciación oncológica y de poblaciones, el Clinical Laboratory de Personalis está centrado en la precisión clínica, la calidad, el big data, la escala y la eficiencia. El laboratorio cumple con las GxP, así como con la certificación de las modificaciones de mejora de laboratorios clínicos de 1988 y la del College of American Pathologists. Para más información, visite el sitio web de Personalis y siga a Personalis en LinkedIn y Twitter.

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean históricas son “declaraciones prospectivas” en el sentido de las leyes de valores de Estados Unidos, incluidas las declaraciones relacionadas con atributos o ventajas de las plataformas ImmunoID NeXT o NeXT Liquid Biopsy, el ensayo NeXT Personal o el algoritmo SHERPA, las oportunidades de negocio, el liderazgo, planes o previsiones de Personalis u otros eventos futuros. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, que podrían causar que los resultados reales difirieran de forma material de los previstos o de las previsiones explícitas o implícitas en dichas afirmaciones. Los factores que podrían afectar a los resultados reales se pueden encontrar en las presentaciones de Personalis ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), incluyendo los informes más recientes de la empresa en los formularios 8-K, 10-K y 10-Q, la declaración de registro de la empresa en el Formulario S-3 de la empresa presentada el 30 de diciembre de 2020, y el suplemento de prospecto presentado el 3 de enero de 2022, así como aquellos citados en la sección “Factores de Riesgo”. Personalis renuncia a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva.

