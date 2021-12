Personalis lanza NeXT Personal™, una plataforma de análisis de biopsias líquidas informadas por tumor para la detección de MMR y recaídas con una sensibilidad de parte por millón

MENLO PARK, California–(BUSINESS WIRE)–Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), líder en genómica avanzada del cáncer, ha anunciado hoy el lanzamiento de NeXT Personal, una plataforma de ensayo de biopsias líquidas de nueva generación informado por tumor y diseñado para detectar y cuantificar la enfermedad residual molecular (MRD) y la recurrencia en pacientes previamente diagnosticados de cáncer. NeXT Personal ofrece una sensibilidad MRD líder en la industria por debajo del rango de 1 parte por millón, una mejora de 10 a 100 veces sobre otras tecnologías disponibles. Esto permite la detección precoz de una amplia gama de tipos de cáncer y estadios, incluidos los estadios tempranos, las cargas mutacionales bajas y los cánceres poco extendidos que son particularmente difíciles de detectar.

NeXT Personal realiza la secuenciación genómica completa del tumor de un paciente para identificar hasta 1.800 variantes somáticas especialmente seleccionadas, que luego se utilizan para crear un panel de biopsia líquida personalizado para cada paciente. A continuación, el panel seleccionado se utiliza para secuenciar varios millones de moléculas de ADN únicas de una muestra de sangre del paciente. La incorporación de señales de estas secuencias mediante algoritmos propios proporciona una sensibilidad en partes por millón. Los métodos innovadores de Personalis están amparados por su amplia gama de solicitudes de propiedad intelectual, tanto tempranas como posteriores.

Más allá de otros ensayos de MRD informados por tumor, NeXT Personal también detecta y cuantifica simultáneamente mutaciones clínicamente relevantes en el ADN tumoral circulante (ADNtc) que pueden utilizarse en el futuro para guiar el tratamiento cuando se detecta el cáncer. Esto incluye las mutaciones cancerígenas conocidas que pueden ser objeto de tratamiento, las mutaciones de resistencia a los fármacos y las nuevas variantes que pueden surgir y evolucionar con el tiempo, especialmente bajo presión terapéutica.

“ Con este lanzamiento, Personalis amplía las capacidades que ofrece un producto MRD”, comenta John West, presidente y CEO de Personalis. “ Con este aumento significativo de la sensibilidad, esperamos tratar una serie de tumores que estaban fuera del alcance de las tecnologías anteriores. Con su contenido de información ampliado, también estamos yendo más allá de la detección de tumores para proporcionar la caracterización adicional necesaria para entender y, en última instancia, gestionar la enfermedad”, añade.

“ NeXT Personal aborda la necesidad de ensayos de mayor sensibilidad, allanando el camino para una detección más temprana y un seguimiento más sensible de la respuesta de un paciente al tratamiento, en una gama más amplia de tipos de cáncer y etapas. El lanzamiento de hoy está dirigido a socios biofarmacéuticos y colaboradores clínicos. En 2022, tenemos previsto lanzar NeXT Personal como prueba clínica que esperamos que permita una intervención y un tratamiento más tempranos de los pacientes con cáncer”, señala Richard Chen, director médico y vicepresidente senior de I+D de Personalis.

Acerca de Personalis

Personalis, Inc. es líder en genómica del cáncer para habilitar la nueva generación de diagnósticos y terapias de precisión contra el cáncer. La plataforma Personalis NeXT Platform® está diseñada para adaptarse al complejo conocimiento en evolución del cáncer y ofrece a los clientes y clínicos biofarmacéuticos información sobre todos los aproximadamente 20.000 genes humanos, así como el sistema inmunitario, de una única muestra de tejido. En el ámbito de la secuenciación de poblaciones, Personalis gestiona una de las operaciones de secuenciación más grandes del mundo y en la actualidad es el único proveedor del Veterans Affairs’ Million Veteran Program. Para permitir la secuenciación oncológica y de poblaciones, el Clinical Laboratory de Personalis está centrado en la precisión clínica, la calidad, el big data, la escala y la eficiencia. El laboratorio cumple con las GxP, así como con la certificación de las modificaciones de mejora de laboratorios clínicos de 1988 y la del College of American Pathologists. Para más información, visite www.personalis.com y siga a Personalis en LinkedIn y Twitter.

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean históricas son “declaraciones prospectivas” en el sentido de las leyes de valores de Estados Unidos, incluidas las declaraciones relativas a los atributos o ventajas de NeXT Personal o la plataforma Personalis NeXT, las oportunidades de negocio, el liderazgo, planes o previsiones, la cobertura o alcance de la propiedad intelectual de la empresa u otros eventos futuros. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidas aquellas relacionadas con la pandemia de la COVID-19, que podrían causar que los resultados reales difirieran de forma material de los previstos o de las previsiones explícitas o implícitas en dichas afirmaciones. Los factores que podrían afectar a los resultados reales se pueden encontrar en las presentaciones de Personalis ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), incluyendo los informes más recientes de la empresa en los formularios 8-K, 10-K y 10-Q, así como aquellos citados en la sección “Factores de Riesgo”. Personalis renuncia a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto de relaciones con inversores de Personalis:



Caroline Corner



investors@personalis.com

www.westwicke.com

415-202-5678

Contacto para los medios de comunicación de Personalis:



Jennifer Havlek



pr@personalis.com

www.personalis.com

650-752-1300