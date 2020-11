Personalis, Inc. participará en el evento virtual EACR Liquid Biopsies

MENLO PARK, California–(BUSINESS WIRE)–Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), líder en genómica avanzada para la secuenciación de poblaciones y el cáncer, ha anunciado hoy su participación en el evento virtual EACR Liquid Biopsies, los días 18 y 19 de noviembre, que incluye una presentación de pósteres y simposios satélites.

La empresa presentará sus dos plataformas, ImmunoID NeXT™ y NeXT Liquid Biopsy™.

ImmunoID NeXT es la primera plataforma para realizar un análisis completo de un tumor y de su microambiente inmunológico a partir de una sola muestra, aumentando la información biológica que se puede generar a partir de una muestra de tumor.

NeXT Liquid Biopsy es una novedad única, ya que se trata de una prueba de biopsia líquida a escala exómica de alto rendimiento que ofrece una capacidad excepcional para evaluar el ecosistema del cáncer y avanzar en el desarrollo de terapias de próxima generación. Mientras que las biopsias de tumores sólidos siguen siendo el estándar para interrogar al genoma del cáncer, la llegada de las biopsias líquidas ha demostrado que el perfil genotípico de un cáncer puede decirnos más que lo que se puede encontrar en una sola biopsia de tejido. Por eso, la combinación de las plataformas NeXT Liquid Biopsy e ImmunoID NeXT ofrece la visión más completa del campo de las mutaciones cancerígenas mediante la evaluación tanto de los tejidos como de la sangre. NeXT Liquid Biopsy permite estudiar aplicaciones clave como la heterogeneidad espacial y temporal del tumor, la evolución clonal y la dinámica del tumor en respuesta a las terapias, así como los mecanismos de resistencia adquirida. En esta presentación, destacaremos los datos que demuestran el rendimiento de las pruebas y los perfiles genómicos que permite NeXT Liquid Biopsy mediante la evaluación de las normas de referencia y las muestras de los pacientes.

A continuación los detalles sobre las presentaciones de Personalis.

Presentación de póster científico Número de póster Título y ponente Fechas 40 Detección sensible y vigilancia de las alteraciones genéticas en el ADN libre circulante mediante un enfoque mejorado de todo el exoma



Ponente: Simo V. Zhang, PhD 18-19 de noviembre | Online

A continuación la información sobre el simposio patrocinado por el sector que se presentará en el congreso.

Simposios satélite Título Título y ponente Fechas Simposios patrocinados NeXT Liquid Biopsy, una plataforma para biopsias líquidas basada en la secuenciación de todo el exoma de alto rendimiento para el estudio de la dinámica de los tumores



Ponentes: Erin N. Newburn, PhD y Dan Norton, MBA 18-19 de noviembre | Bajo petición

Acerca de Personalis, Inc.

Personalis, Inc. es líder en la secuenciación de poblaciones y en la genómica del cáncer, centrándose en los datos, la escala, la eficiencia y la calidad. Personalis opera una de las operaciones de secuenciación más grandes del mundo y actualmente es el único proveedor de secuenciación del Programa del Millón de Veteranos del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos (VA MVP). En oncología, Personalis está transformando el desarrollo de terapias de vanguardia al proporcionar datos moleculares más completos sobre el cáncer y la respuesta inmunológica de cada paciente. La ImmunoID NeXT Platform™ de Personalis® ha sido desarrollada para adaptarse a las complejas y cambiantes nociones del cáncer, proporcionando a las empresas biofarmacéuticas clientes información de los aproximadamente 20.000 genes humanos, junto con su sistema inmunológico, a partir de una única muestra de tejido. El laboratorio clínico de Personalis cumple con las regulaciones actuales de mejores prácticas (GxP) y cuenta con las certificaciones CLIA’88 y CAP. Para más información, visite www.personalis.com y siga a Personalis en Twitter (@PersonalisInc).

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no sean hechos históricos son “declaraciones prospectivas” dentro del significado de las leyes de valores de EE. UU., incluyendo las declaraciones relativas a los atributos o beneficios de la plataforma ImmunoID NeXT, los servicios de Personalis para el VA MVP, las oportunidades de negocio, el liderazgo, el crecimiento de la empresa u otros eventos futuros. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidas aquellas relacionadas con la pandemia de la COVID-19, que podrían causar que los resultados reales difirieran de forma material de los previstos o de las previsiones explícitas o implícitas en dichas afirmaciones. Los factores que podrían afectar a los resultados reales se pueden encontrar en las presentaciones de Personalis ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), incluyendo los informes más recientes de la empresa en los formularios 8-K, 10-K y 10-Q y aquellos citados en las sección de “Factores de Riesgo”. Personalis renuncia a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

