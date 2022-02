Personalis anuncia su colaboración con el Moores Cancer Center de la UC San Diego para la realización de pruebas genómicas clínicas, la investigación de biomarcadores compuestos y la detección de enfermedad mínima residual

MENLO PARK, California–(BUSINESS WIRE)–Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), líder en genómica de vanguardia para la oncología de precisión, ha anunciado hoy una colaboración estratégica con el Moores Cancer Center de la University of California San Diego Health, un centro oncológico integral designado por el National Cancer Institute, para apoyar las pruebas de diagnóstico clínico en pacientes con tumores sólidos avanzados y neoplasias hematológicas. La colaboración proporcionará a los profesionales de la salud de la UC San Diego y a sus pacientes con cáncer la prueba líder del sector desarrollada por Personalis para la elaboración de perfiles genómicos completos de los tumores, con el fin de ayudar a orientar las decisiones de tratamiento aprobadas por la FDA y las opciones de tratamiento en los ensayos clínicos.

“ Estamos encantados de colaborar con el Moores Cancer Center para ofrecer una prueba de perfil tumoral inmunogenómico integral que sirva de guía para el tratamiento de los pacientes con cáncer. Esta colaboración reafirma nuestro compromiso de facilitar el acceso a las pruebas de diagnóstico para los pacientes con cáncer avanzado, así como de trabajar junto a los investigadores para desarrollar biomarcadores compuestos innovadores que mejoren los resultados de los pacientes en el futuro”, comenta el Dr. Richard Chen, director médico y vicepresidente senior de I+D de Personalis.

El test de de perfiles tumorales de Personalis es uno de los más avanzados disponibles en la actualidad, ya que proporciona información exhaustiva del exoma y el transcriptoma de todos los genes humanos y ofrece información clínicamente importante para identificar las terapias y los ensayos clínicos adecuados para cada paciente con cáncer. La exhaustividad de la prueba, y su capacidad única de caracterizar simultáneamente el genoma tumoral e inmunológico, proporcionará mejores opciones para los pacientes de cáncer actuales, al tiempo que permitirá a la UC San Diego y a Personalis unir fuerzas en el desarrollo de biomarcadores compuestos avanzados y en la investigación clínica para mejorar la atención en el futuro.

Además del trabajo sobre biomarcadores avanzados, la colaboración incluirá estudios de investigación sobre la detección de alta sensibilidad de la enfermedad mínima residual (MRD), y la recurrencia del cáncer, utilizando un nuevo ensayo de biopsia líquida. El ensayo de biopsia líquida de Personalis está diseñado para proporcionar una sensibilidad MRM por debajo del rango de 1 parte por millón, que es de 10 a 100 veces más sensible que otras tecnologías disponibles. Esto debería permitir la detección precoz de una amplia gama de cánceres en diversas etapas, incluidos los cánceres en fase inicial que son especialmente difíciles de detectar.

Acerca de Personalis

Personalis, Inc. es líder en genómica del cáncer para habilitar la nueva generación de diagnósticos y terapias de precisión contra el cáncer. La plataforma Personalis NeXT Platform® está diseñada para adaptarse al complejo conocimiento en evolución del cáncer y ofrece a los clientes y clínicos biofarmacéuticos información sobre todos los aproximadamente 20 000 genes humanos, así como el sistema inmunitario, de una única muestra de tejido. Para permitir la secuenciación oncológica y de poblaciones, el Clinical Laboratory de Personalis está centrado en la precisión clínica, la calidad, el big data, la escala y la eficiencia. El laboratorio cumple con las GxP, así como con la certificación de las modificaciones de mejora de laboratorios clínicos de 1988 y la del College of American Pathologists. Para más información, visite el sitio web de Personalis y siga a Personalis en LinkedIn y Twitter.

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean históricas son “declaraciones prospectivas” en el sentido de las leyes de valores de Estados Unidos, incluidas las declaraciones relativas a los atributos o ventajas de la prueba de Personalis o la plataforma Personalis NeXT, los beneficios previstos de la colaboración de la empresa con el Moores Cancer Center, las oportunidades de negocio, el liderazgo, planes o previsiones de Personalis u otros eventos futuros. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, que podrían causar que los resultados reales difirieran de forma material de los previstos o de las previsiones explícitas o implícitas en dichas afirmaciones. Los factores que podrían afectar a los resultados reales se pueden encontrar en las presentaciones de Personalis ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), incluyendo los informes más recientes de la empresa en los formularios 8-K, 10-K y 10-Q, la declaración de registro de la empresa en el Formulario S-3 de la empresa presentada el 30 de diciembre de 2020, y el suplemento de prospecto presentado el 3 de enero de 2022, así como aquellos citados en la sección “Factores de Riesgo”. Personalis renuncia a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto de relaciones con inversores de Personalis:

Caroline Corner



investors@personalis.com

www.westwicke.com

415-202-5678

Contacto para los medios de Personalis:

Jennifer Temple



pr@personalis.com

www.personalis.com

650-752-1300