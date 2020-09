Perro con letrero en su cuello “Mi dueña falleció de Covid-19 y no tengo donde ir”

Chester el perro que ha conmovido a miles de personas en redes sociales, luego de que le tomaran una foto en la que el pobre animal sale con un letrero que dice: “Hola me llamo Chester, ayúdame por favor, mi dueña falleció de Covid-19 y no tengo a donde ir ¡No me ignores!”.

La dramática imagen se ha viralizado en las redes y no es para menos, la cara de tristeza de Chester cargando ese letrero ha conmovido y ha hecho que a más de alguno se le ruede una lágrima.

La dueña de Chester era una vendedora ambulante del mercado de Andahuaylas ubicado en el distrito de Santa Anita en Perú, y lamentablemente falleció a causa del nuevo coronavirus, Covid-19.

Luego de que se viralizaran las imágenes salieron muchos buenos samaritanos que querían ayudar al pobre perrito. Chester encontró un hogar. A través del refugio de animales “Huellitas Felices Perú”, Chester ha logrado encontrar una familia con la cual se reunirá en lo próximo días.

De acuerdo con el albergue, Chester será adoptado por una familia de peruanos que actualmente vive en Canadá. “Son peruanos y apenas termine la emergencia por el coronavirus vendrán al país para llevárselo. Sus adoptantes están corriendo con todos los gastos. Por el momento se encuentra en una casa temporal en San Isidro. Él está súper querido y mimado. Tiene una camita nueva y ropita abrigadora para estos días de frío intenso. Merece ser feliz, después de todo lo que ha vivido”, contó.

Gracias a la rápida respuesta que buenos samaritanos tuvieron, el pequeño Chester podrá tener una nueva familia y no continuará viviendo en las calles.